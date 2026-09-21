Babí léto na obzoru. Po ochlazení s deštěm přijde slunečný víkend

Na začátku týdne se v Česku ochladí, teploty přes den klesnou hluboko pod 20 stupňů Celsia a v noci se objeví přízemní mrazíky. Přeháňky čekají meteorologové zpočátku zejména na severu a východě, ve čtvrtek místy zaprší hlavně v Čechách.
Víkend může přinést počasí babího léta s polojasným až jasným nebem a teplotami přes den nad 20 stupni Celsia. Vyplývá to z předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho sdělení na síti X.
„Chladné a místy deštivé počasí může o víkendu vystřídat babí léto,“ uvedl ČHMÚ.
V pondělí a v úterý bude podle meteorologů převažovat velká oblačnost a hlavně v severovýchodní polovině území občas zaprší. Maximální denní teploty budou v úterý podobně jako dnes 12 až 17 stupňů Celsia.
Třeba na jižní Moravě a západě Čech v pondělí ale bylo až kolem 18 a 19 stupňů. „Pocitovou teplotu sníží čerstvý severozápadní vítr,“ doplnil ČHMÚ. Foukat může v nárazech rychlostí až 55 kilometrů v hodině.
Ve středu se začne vyjasňovat, v Jeseníkách a Beskydech bude ale v první polovině dne ještě až zataženo s doznívajícími přeháňkami nebo deštěm. V noci ČHMÚ čeká četné přízemní mrazíky, teploty přes den ale mohou vystoupat až na 14 až 18 stupňů a na jihu Moravy až na 20 stupňů.
Přízemní mrazíky při zmenšené oblačnosti a uklidnění větru očekávají meteorologové i ve čtvrtek. Maxima přes den budou 12 až 17 stupňů a na jižní Moravě až 21 stupňů Celsia.
„Bude polojasno až oblačno, od západu hlavně v Čechách až zataženo a místy déšť nebo přeháňky. Večer předpokládáme ustávání srážek,“ napsali. Déšť nebo přeháňky budou v pátek doznívat na severu a severovýchodě země, přes den bude 14 až 19 stupňů a na jihu Moravy opět až 21 stupňů.
Předpověď na víkend je zatím nejistá, ale s babím létem mohou přijít poměrně teplá odpoledne a slunečná obloha, uvedl ČHMÚ. „Po ránu se sice opět může objevit přízemní mráz a ojediněle i mlhy, odpolední teploty ale postupně mohou zamířit na hodnoty kolem 20 stupňů Celsia,“ dodal.
V sobotu bude podle předpovědi ústavu 18 až 22 stupňů a v neděli 18 až 23 stupňů. Na začátku dalšího týdne by se pak mohlo oteplit až na 26 stupňů.
Právě hlavně tento týden bude podle měsíčního výhledu počasí ČHMÚ celkově chladnější. „Velmi teplé počasí z uplynulého měsíce bude tento týden přechodně přerušeno týdnem, který více odpovídá normálu, respektive bude i lehce studenější s průměrem teplot kolem 11 stupňů Celsia, tedy s ranními minimy většinou kolem sedmi stupňů a maximy kolem 17 stupňů,“ uvedli pracovníci ústavu.
„Již koncem týdne se začne oteplovat a následující přelomový zářijový a říjnový týden dorazí babí léto s velmi teplým počasím,“ doplnili. Přechodně se může vyskytnout i letní den, tedy s teplotou přes 25 stupňů.
I v dalších dvou týdnech - od 5. do 18. října - bude podle ČHMÚ teplé počasí. Na srážky budou nejbližší čtyři týdny chudší, jejich objem bude na průměru, či pod průměrem pro toto období.
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