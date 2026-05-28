Až dva miliony bezúročně na renovaci. Ministr představil Novou zelenou úsporám

Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).

Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).Foto: CTK
Dříve mohly domácnosti z NZÚ čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Příjem žádostí začne 25. června.

Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů, v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí od deseti do 25 let.

Přímé dotace jsou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Podporu získají na renovace menšího rozsahu, zejména na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla nebo instalaci obnovitelného zdroje energie.

Americký prezident Trump navštívil Floridu
„Budeme je muset vyhodit do povětří.“ Trump jde tvrdě i po vlastním spojenci

Seznam států, kterým americký prezident Donald Trump pohrozil vojenským úderem, se opět rozšířil o další jméno. Během úterního zasedání vlády adresoval Trump mimořádně ostrou výhrůžku na účet Ománu, který patří mezi dlouhodobé spojence Spojených států na Blízkém východě. Pokud země nebude postupovat podle představ Washingtonu, hrozí jí podle prezidenta „vyhození do povětří“.

Belgium Europe Summit
ŽIVĚ Ukrajina ratifikovala 90miliardovou půjčku od EU, peníze půjdou na obranu

Ukrajinský parlament ve čtvrtek jasnou většinou hlasů ratifikoval dohodu s Evropskou unií o půjčce ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu Kč). Informovala o tom agentura Reuters. Peníze jsou rozdělené na roky 2026 a 2027 a první platbu slíbila Evropské unie poskytnout nejpozději na začátku června. Dvě třetiny půjdou na obranu před ruskou invazí, zbývající třetina na rozpočet k reformám a modernizaci.

