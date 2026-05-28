Až dva miliony bezúročně na renovaci. Ministr představil Novou zelenou úsporám

Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) si bude možné bezúročně půjčit až dva miliony korun. U bytových domů bude podpora činit až 750 tisíc korun na jeden byt a nízkopříjmové domácnosti budou moci v programu NZÚ Light získat přímou dotaci až 400 tisíc korun. Na tiskové konferenci to ve čtvrtek oznámil ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
Dříve mohly domácnosti z NZÚ čerpat i dotace. Červený ale zopakoval, že podporu budou tvořit pouze bezúročné půjčky s výjimkou ekonomicky ohrožených skupin. Příjem žádostí začne 25. června.
Bezúročné úvěry budou určeny majitelům rodinných domů, v případě bytových domů společenstvím vlastníků bytových jednotek a bytovým družstvům. Délka splatnosti se bude odvíjet od typu domu a rozsahu renovace, a to v rozmezí od deseti do 25 let.
Přímé dotace jsou určeny domácnostem ohroženým energetickou chudobou. Podporu získají na renovace menšího rozsahu, zejména na zateplení domu, výměnu oken a dveří, výměnu zdroje tepla nebo instalaci obnovitelného zdroje energie.
