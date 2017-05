Reklama udělala z Krakonoše vilného starce, tvrdí autoři večerníčku. Odškodné zatím nedostanou

před 1 hodinou

Šest set tisíc korun přiřkl Městský soud v Praze loni v květnu autorům slavného večerníčku Krkonošské pohádky. Souhlasil totiž s jejich tvrzením, že telefonní operátor Vodafone ve své reklamě, v níž použil postavu Krakonoše z jejich večerníčku, dílo zesměšnil, a porušil tak jejich práva. A to například tím, že z Krakonoše udělal vilného staříka, spěchajícího do kadibudky. Jenže Vrchní soud v Praze nyní případ vrátil k novému rozhodnutí. Podle něj se musí zabývat lépe tím, kdo má na večerníček a postavu Krakonoše autorská a kdo majetková práva. Výrobcem dvacetidílné řady byla totiž Česká televize, která má i práva na její distribuci.

Praha - Předvánoční reklamní kampaň Vodafone koncem roku 2013 musel zaznamenat snad každý: reklamní agentura McCann-Ericson Prague v ní totiž využila motivy známého českého seriálu Návštěvníci a večerníčku Krkonošské pohádky.

Zatímco s autory prvního si tvůrci reklamy vyřešili autorská práva, u druhého již ne. A autorské trio večerníčku - režisérka Věra Jordánová, scenáristka Božena Šimková a dcera výtvarníka Vladimíra Dvořáka - se vyzněním reklamy cítilo uraženo. A to natolik, že podalo žalobu k soudu, v němž po operátorovi chtělo odškodné 600 tisíc korun. Ale překvapivě ne pro porušování autorských práv, ale pro nekalou soutěž, respektive parazitování na pověsti a zlehčování.

Autoři reklamní kampaně totiž popularitu jejich postavy využili prý nejen ke svému prospěchu, ale navíc jejich dílo zesměšnili. Trojici se nelíbila zejména pasáž, která podle nich pána Krkonoš vykresluje jako vilného starce. Skupina Návštěvníků v čele s hercem Josefem Dvořákem totiž v uvedeném klipu navštíví Krakonoše, jehož ztělesňoval Karel Heřmánek, a ten po krátkém flirtu s mladou brunetkou se slovy "Já slyším volání přírody" běží ke kadibudce v pozadí.

Soudkyně Městského soudu v Praze Zuzana Čížková dala autorům večerníčku loni v květnu za pravdu a přiřkla jim požadovanou sumu.

"Žalovaný se, veden soutěžním záměrem, dostal do rozporu s dobrými mravy," uvedla Čížková, podle níž šlo o "vezení se" na cizích výkonech. A bez významu podle ní není, že jen několik měsíců předtím vyhrály Krkonošské pohádky divácké hlasování o nejoblíbenější večerníček.

Nejen autorská, ale i majetková práva

Proti verdiktu se ale Vodafone odvolal. Vrchní soud v Praze jeho argumenty uznal a přikázal prvoinstančnímu soudu, aby se případem znovu zabýval. V prvním kole se prý nedostatečně vypořádal s tím, komu práva na známý večerníček patří. Zatímco autorství je nezpochybnitelné, majetková práva vykonává výrobce, jímž byla Česká televize.

"Prvoinstanční soud se s tímto vůbec nevypořádal. Je na místě nejdříve vyřešit, jaká majetková práva uplatňují," uvedl předseda odvolacího senátu Roman Horáček. Podle něj v žádném případě nemůže jít pouze o nekalou soutěž, jak konstatoval městský soud v rozsudku.

"Je to specialita, týkající se vztahu autorských práv a nekalé soutěže," dodal Horáček s tím, že právě tento přesah bude muset prvoinstanční soud řešit. Ten také musí posoudit a vysvětlit, zda a o kolik se tvrzenou dehonestací snížila hodnota původního díla.

Mlha, sojka i kostým

Žalobu podala trojice spoluautorek počátkem předloňského ledna. "Dílo je primárně pohádkou pro dětského diváka a zesměšňování Krakonoše degraduje poslání a sdělení audiovizuálního díla na tu nejnižší úroveň," uvedl v žalobě jejich právník František Vyskočil.

Podle Vyskočila je zřejmé, že se autoři reklamy inspirovali dílem uvedené trojice. Svědčí o tom nejen věrná společnice sojka, která Krakonošovi sedí na rameni, ale třeba i jeho kostým či schopnost vytvářet mlhu. Krakonoš vystupuje celkem ve třech spotech, které doslova zahltily televizní vysílání. A úspěch slavily i na sociálních sítích - na YouTube měly dohromady na tři čtvrtě milionu zhlédnutí - Vodafone je stáhl až po prvoinstnančním rozsudku.

Jak telefonní operátor, tak jeho kreativní agentura trvají od počátku na tom, že se ničeho nedopustili. Podle nich je totiž Krakonoš mytická postava, ve večerníčku jen okrajová. "Mnohem podstatnější jsou Anče, Kuba, hajnej a Trautenberg," uvedla advokátka McCann-Ericson Karla Chlumská, podle níž není možné historickou a mytickou postavu monopolizovat.

I kdyby to byl on, parodie je možná

Navíc zde prý byl Krakonoš použit v nadsázce a parodii a ta je možná. Užití v reklamě prý navíc bylo naopak ve prospěch žalobkyň, neboť použitím Krakonoše v reklamě byl jejich večerníček opět připomenut a popularizován. "Může být zvýšen zájem o postavu Krakonoše, a tedy i vysílání či jiné využití večerníčku," dodala.

Režisérem spotu byl Jakub Kohák. "Autorem námětu, o čem reklama bude, je vždy reklamní agentura. Já jako režisér se k tomu dostanu, až to schválí jak agentura, tak klient," uvedl Kohák, kterému ale nepřišlo, že by reklama byla dehonestující. "Mně to přišlo zábavné, rozhodně ne dehonestující," uvedl.