Autorka spirály na Sněžce se přihlásila. Omluvila se a přislíbila brigádnickou pomoc

Správa Krkonošského národní parku už zná pachatelku, která vytvořením spirálovitého obrazce pod vrcholem Sněžky porušila místní ekosystém. Viníci se v pátek ráno k činu přiznala. "Vůbec si prý neuvědomila, že její dílo může být z hlediska ochrany přírody problematické, omluvila se a slíbila osobní brigádnickou pomoc," napsala správa na Facebook. Šestimetrová kamenná spirála se pod vrcholem nejvyšší hory Česka objevila ve čtvrtek ráno.

Národní park KRNAP udělil autorce "mandaly" pokutu 5 000 korun. "Pokuta není symbolická, protože jde o velmi cenné území a potenciálně velmi negativní příklad pro jiné," napsali jeho zástupci na Facebook. Dodali, že sáhli k nižší hranici, protože se žena dobrovolně přihlásila, omluvila se a přislíbila parku dobrovolnickou pomoc.

Bližší ohledání místa navíc ukázalo, že umělecké dílko místní ekosystém výrazně neporušilo. Podle mluvčího KRNAP Radka Drahného žena při tvorbě obrazce použila pouze na povrchu ležící kameny, do půdního krytu nezasáhla. "Tím, že nešla do země, nepoškodila naštěstí ani porosty zdejších ohrožených rostlin. Vzhledem, že je začátek září, tak nedošlo k zásadnímu ovlivnění hnízdění ptáků. Měla to vytvořit snad ve středu odpoledne," řekl Drahný.

Spirála byla ve vnitřní části ozdobena dřevěnými pilinami, které si žena na místo přinesla. "Řekla, že šlo o spontánní nápad," informoval mluvčí.

Zástupci parku také na Facebooku připomněli, že řetězové zábrany na Sněžce neslouží zvýšení bezpečnosti návštěvníků, ale pro ochranu křehkého ekosystému arkto-alpínské tundry.

Viníkům původně hrozila pokuta až 10 000 korun. "Je to zásah do dochovaného prostředí mrazem tříděných půd. Zlikvidovali vegetaci, sešlapali okolí, ohrozili na Sněžce žijící či hnízdící ptáky, jako je linduška horská nebo pěvuška podhorní," informoval ve čtvrtek o rozsahu poškození Drahný.