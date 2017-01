Autobusy MHD přes Blanku jezdit nebudou. Bylo by to neekologické a nebezpečné, tvrdí Ropid

před 5 minutami

Praha - Autobusy pražské MHD nebudou jezdit v tunelech městského okruhu, a to včetně Blanky nebo Strahovského tunelu. Na dnešním jednání magistrátního výboru pro dopravu to řekl Petr Tomčík, ředitel organizace Ropid, která plánuje pražskou MHD. Důvodem je mimo jiné bezpečnost, ekologie i nesouhlas některých dotčených městských částí. V minulosti se mluvilo o zavedení autobusové linky skrz tunel Blanka.

Jak se bude stavět trasa metra D?

Pražský dopravní podnik (DPP) zadal firmě Metroprojekt posoudit čtyři varianty postupu výstavby nové trasy metra D z Pankráce do Depo Písnice. Počítají s vybudováním nekompletní trasy. První varianta by počítala se stavbou trasy z Pankráce na Nové Dvory. Výstavba zbylého úseku do Písnice by pak byla připravována a stavěna nezávisle na zmíněné části. Další možností je pak stavba úseku Pankrác - Písnice, avšak nebyly by vybudovány stanice, u kterých je problém s výkupy pozemků - vlaky by pod místy, kde mají být, pouze projížděly tunelem. V třetí variantě by byl vybudován tunel z Pankráce až do Písnice, avšak tři stanice by oproti původním plánům nebyly stavěny takzvaně hloubené, ale ražené. Poslední varianta by pak přinesla stavbu pouze malé části trasy, a to z Pankráce do stanice Olbrachtova.