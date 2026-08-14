Auto se řítilo téměř 200 km/h, řídil čtrnáctiletý chlapec

Policisté ve čtvrtek večer při běžné kontrole zastavili u Obědovic nedaleko Hradce Králové osobní vozidlo značky Audi, které na silnici druhé třídy jelo rychlostí téměř 200 kilometrů v hodině. Za volantem přitom seděl teprve čtrnáctiletý chlapec, uvedla v pátek policie na webu. Policejní hlídce řekl, že automobil je jeho otce.
Otec se dostavil na místo a uvedl, že nezletilému synovi skutečně vůz půjčil, ale jen k jízdě na soukromém pozemku. Policisté na místě uložili muži pokutu za to, že jako provozovatel svěřil vozidlo člověku, který nesplňuje podmínky k řízení motorového vozidla. Vzhledem k věku chlapce policisté případ odloží, o jeho protiprávním jednání nicméně vyrozumí orgán sociálně právní ochrany dětí.
Hoch jel podle policie rychlostí 193 kilometrů v hodině, v úseku je maximální povolená rychlost 90 kilometrů za hodinu. „Po odečtení stanovené tolerance tak řidič překročil rychlost jízdy o 97 km/h,“ konstatovala policie. Provedená dechová zkouška u nezletilého byla negativní, stejně jako test na drogy.
Rodiče a zákonní zástupci by si podle policie měli uvědomit, že svěřit vozidlo osobě bez řidičského oprávnění je nejen porušením zákona, ale především možným hazardem s lidskými životy.
„Řízení motorového vozidla vyžaduje potřebné znalosti, zkušenosti, odpovědnost a schopnost správně reagovat v krizových situacích. Tyto kompetence rozhodně chlapec, navíc při téměř dvousetkilometrové rychlosti, neměl,“ zdůraznili policisté.
V Česku mohou řídit osobní vozidla lidé s platným řidičským oprávněním od 18 let. Od 1. ledna 2024 mají tuto možnost i sedmnáctiletí. Neplnoletí řidiči ale mohou jezdit pouze s takzvaným mentorem, což je řidič, který má řidičské oprávnění déle než deset let a čistý bodový záznam.
Mohlo by vás zajímat: Ukázka celního psa Babišky při hledání kratomu.
Probouzí spícího Trumpa žena s tajným knoflíkem? Divoká teorie má prosté vysvětlení
Jak udržet 80letého Donalda Trumpa během oficiálních akcí vzhůru? To je otázka, kterou musí poradci amerického prezidenta řešit stále častěji. Internet teď ale přišel s vlastní, poněkud bizarní teorií. Podle ní má Trumpovi pomáhat žena, která má na břiše tajné tlačítko, jímž ho probouzí. Celá teorie má však mnohem jednodušší vysvětlení.
Babiš se chlubí rekordními nábory do armády. S úspěchem je to ale trochu jinak
Nábor jde skvěle, vojáků jsme za osm měsíců přijali více, než kolik se povedlo minulé vládě za celé čtyři roky. Tím se mimo jiné pochlubil na sociální síti Facebook premiér Andrej Babiš (ANO). Jenže podle zástupců armády pomohl náboru růst platů vojáků. A ten schválila právě předchozí vláda Petra Fialy (ODS).
Šílenství na Klondiku. Sto tisíc lidí hnal sen o zlatě do mrazivého pekla, zbohatli hoteliéři i dědeček prezidenta
Když v červenci 1897 v americkém Seattlu zakotvil parník Portland s dvěma tunami zlata na palubě, svět zachvátilo šílenství. Od úředníků po bankéře – tisíce lidí nechaly všeho a vyrazily do Yukonu. Před 130 lety začala nejznámější zlatá horečka dějin, v níž lidé platili za vidinu bohatství omrzlinami, hladem a často i životem.
Zásah do svobody projevu. Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let
Francouzská Ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí dětem mladším 15 let, informovala v pátek agentura AFP. Francouzská obdoba ústavního soudu uvedla, že opatření představuje nepřiměřený zásah do svobody projevu. Francouzský parlament zákaz schválil na konci července, začít platit měl od září. Šlo o první zákaz sociálních sítí pro děti v Evropě.
Po zatmění Slunce měli někteří lidé potíže se zrakem, potvrzují oční ambulance
Oční pohotovosti v Praze kontaktovalo po středečním částečném zatmění Slunce několik lidí, kteří měli potíže s očima. Vyplývá to z informací Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, FN Bulovka a Všeobecné fakultní nemocnice. Oční lékaři předtím varovali, že při dlouhém pohledu na tento výjimečný jev hrozí bez ochranných pomůcek v krajním případě i trvalé poškození sítnice.