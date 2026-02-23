Klempíř ráno boural, sanitka ministra převezla do nemocnice na vyšetření

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) mělo dnes ráno v Praze dopravní nehodu. Klempíře po nehodě odvezl náhradní vůz na ministerstvo, ale pak se jeho zdravotní stav zhoršil a sanitka ho převezla k preventivnímu vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).
Novinářům to před jednáním vlády řekl Klempířův stranický kolega a ministr pro sport Boris Šťastný. Dvě osobní auta se srazila na Vítězném náměstí, policie od nehody neměla informace o zranění a zjišťuje její okolnosti, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Podle serveru Seznam Zprávy se auta srazila po 08:00. Na fotografiích, které server zveřejnil, je vidět černé auto s modrým majáčkem, promáčknutými dveřmi na straně u řidiče a aktivovaným airbagem, u poškozeného vozu stojí Klempíř.
Šťastný potvrdil, že Klempíř měl dopravní nehodu ve služebním autě s řidičem. Po převezení na ministerstvo Klempířovi podle Šťastného nebylo úplně dobře. "U dopravních nehod, kde dochází k úrazu na hlavu, a tady podle všeho mechanismus takový byl, protože podle mých informací vypadly všechny airbagy a ten náraz byl skutečně velký, tak často přichází příznaky o něco později," řekl Šťastný.
Jako lékař, který zná Klempířův zdravotní stav a léky, které užívá, doporučil Šťastný s vyšetřením neotálet, dodal. O výsledcích vyšetření v ÚVN a Klempířově zdravotním stavu bude ministerstvo kultury informovat, sdělila mluvčí ministra kultury Barbora Šťastná.
Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. "Okolnosti nehody zjišťujeme," podotkla.
Ukrajina, Gaza nebo Barma. Lidská práva jsou záměrně obětována, varoval Guterres
Lidská práva jsou po celém světě ohrožena, uvedl na úvod 61. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) generální tajemník OSN António Guterres. K jejich utlačování vede vládnutí silou, které omezuje respektování zákonů, doplnil podle agentur Reuters a AFP. Zmínil konflikty v Súdánu, Pásmu Gazy, na Ukrajině, či v Barmě, připomněl také rozsáhlé demonstrace v Íránu.
"Tohle zkrátka nemůže udělat." Krejčího po hloupém vyloučení odmítl trenér obhajovat
Trenér fotbalistů Wolverhamptonu Rob Edwards označil chování Ladislava Krejčího v nedělním utkání na hřišti Crystal Palace za nepochopitelné. Český reprezentant dostal po hodině hry druhou žlutou kartu za zakopnutí míče a "Vlci" pak prohráli duel 27. kola anglické ligy 0:1.
Začíná festival proti totalitě Méně Tekel. Zahájí ho dramatický dokument o StB
Projekcí hodinového dokumentárního dramatu Akcia Monaco slovenského režiséra Dušana Trančíka o akci StB z roku 1948 v Bratislavě v pondělí organizátoři zahájí 19. ročník festivalu proti totalitě Mene Tekel. Festival potrvá do 1. března, jeho součástí budou výstavy i konference.
