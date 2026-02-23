Přeskočit na obsah
23. 2. Svatopluk
Klempíř ráno boural, sanitka ministra převezla do nemocnice na vyšetření

ČTK

Auto s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) mělo dnes ráno v Praze dopravní nehodu. Klempíře po nehodě odvezl náhradní vůz na ministerstvo, ale pak se jeho zdravotní stav zhoršil a sanitka ho převezla k preventivnímu vyšetření do Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN).

Spotlight Aktuálně.cz - Oto Klempíř
Spotlight Aktuálně.cz - Oto KlempířFoto: Aktuálně.cz
Novinářům to před jednáním vlády řekl Klempířův stranický kolega a ministr pro sport Boris Šťastný. Dvě osobní auta se srazila na Vítězném náměstí, policie od nehody neměla informace o zranění a zjišťuje její okolnosti, řekla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Podle serveru Seznam Zprávy se auta srazila po 08:00. Na fotografiích, které server zveřejnil, je vidět černé auto s modrým majáčkem, promáčknutými dveřmi na straně u řidiče a aktivovaným airbagem, u poškozeného vozu stojí Klempíř.

Šťastný potvrdil, že Klempíř měl dopravní nehodu ve služebním autě s řidičem. Po převezení na ministerstvo Klempířovi podle Šťastného nebylo úplně dobře. "U dopravních nehod, kde dochází k úrazu na hlavu, a tady podle všeho mechanismus takový byl, protože podle mých informací vypadly všechny airbagy a ten náraz byl skutečně velký, tak často přichází příznaky o něco později," řekl Šťastný.

Jako lékař, který zná Klempířův zdravotní stav a léky, které užívá, doporučil Šťastný s vyšetřením neotálet, dodal. O výsledcích vyšetření v ÚVN a Klempířově zdravotním stavu bude ministerstvo kultury informovat, sdělila mluvčí ministra kultury Barbora Šťastná.

Kropáčová potvrdila, že na Vítězném náměstí se ráno srazila dvě osobní auta. "Okolnosti nehody zjišťujeme," podotkla.

Ukrajina, Gaza nebo Barma. Lidská práva jsou záměrně obětována, varoval Guterres

Lidská práva jsou po celém světě ohrožena, uvedl na úvod 61. zasedání Rady OSN pro lidská práva (UNHRC) generální tajemník OSN António Guterres. K jejich utlačování vede vládnutí silou, které omezuje respektování zákonů, doplnil podle agentur Reuters a AFP. Zmínil konflikty v Súdánu, Pásmu Gazy, na Ukrajině, či v Barmě, připomněl také rozsáhlé demonstrace v Íránu.

