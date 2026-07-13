Auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo se sanitkou

Motoristický poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek měl podle informací webu Novinky.cz v centru Prahy nehodu. Jeho vůz se měl střetnout se sanitkou v pondělí krátce po 12. hodině u stanice I. P. Pavlova. Záchranka skončila na střeše na tramvajových kolejích. Záležitostí se nyní zabývá policie.
„V pondělí se stala dopravní nehoda osobního vozidla a sanitního vozu. Na místě zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému a je tam omezená doprava,“ sdělila v pondělí Novinkám mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.
Doplnila, že k nehodě došlo kolem půl jedné odpoledne.
Podrobnosti připravujeme.
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