Giorgio Savo vyrůstal v Diokleciánově paláci ve Splitu. Ve třech letech přišel po atentátu o otce, fašistického funkcionáře. Rodina uprchla do Itálie. O dva roky později byl podle svých vzpomínek spolu s dědečkem v nepřítomnosti odsouzen k smrti.
Bohatý obchodník a bankéř Giovanni Savo a jeho žena, Češka Milena, se 11. února 1943 vraceli z procházky po Splitu do svého luxusního bytu v Diokleciánově paláci.
Zastavili se ještě na skleničku, a když odcházeli z baru na Peristilu, hlavním náměstí Diokleciánova paláce, zazněl výstřel. Giovanni byl střelen do zad.
Převezli ho do nemocnice a do Splitu dorazil jeden z nejlepších italských chirurgů, který bojoval o jeho život. Marně. Giovanni Savo zemřel 18. března 1943.
Tříletý Giorgio Savo naposledy viděl svého otce v nemocnici s ochrnutýma nohama zakrytýma přikrývkou. V paměti mu utkvělo velké auto s vlaječkou, které je na návštěvu vezlo.
Patřilo německému konzulovi. Giovanni Savo byl totiž významným činovníkem místní fašistické strany – a právě to se mu stalo osudným.
Prázdninová idyla na pobřeží Dalmácie
Giorgiova matka Milena pocházela z Malé Strany, z významné pražské rodiny Václava Jandy, místodržitele penzijního ústavu československého cukrovarnického průmyslu, vlastence a činovníka Sokola. Do Splitu poprvé přijela na prázdniny se svou starší sestrou Růženou, která tam už měla přátele. Giorgio evokuje Mileniny vzpomínky:
„Povídala mamince, jak je tam nádherné moře, města, místa… a chlapci.“
Jednoho dne Růžena pozvala své známé ze Splitu, aby za nimi přijeli na nedaleký ostrov. Mezi hosty byl i mladý Giovanni Savo. Když se dívky vrátily do Prahy, začal si s Milenou dopisovat. V roce 1934 se vzali.
Rodina Savo měla italské kořeny a ve Splitu patřila k zámožným podnikatelským rodinám. Obchodovala se zbožím pro domácnost a vlastnila také banku.
Jejím sídlem byl Diokleciánův palác. Giorgio Savo konstatuje: „Tam jsme žili, dokud se nestala ta tragédie, ten atentát na tátu.“
Proč se otec přiklonil k fašismu
Giovanni Savo nebyl jen podnikatel. Ve Splitu zastával významnou funkci v místní fašistické straně, byl jejím vicefederálem. „Dostal se k tomu, když mu bylo devatenáct nebo dvacet let.
Studoval na benátské univerzitě a stejně jako dnešní mládež se nechal do něčeho vtáhnout,“ uvažuje Giorgio Savo o tom, proč se jeho otec přiklonil k fašismu. Podle jeho slov v Itálii po první světové válce převládl pocit křivdy a zklamání i sociální nestabilita.
„Začátky fašismu byly spojené se socialismem, a ten mladé lidi přitahoval,“ vysvětluje Giorgio Savo.
Po napadení Jugoslávie v roce 1941 se Split dostal pod italskou okupační správu. Italové prosazovali svou moc a italizaci veřejného života, čemuž se místní obyvatelstvo bránilo.
Sílil protifašistický odboj, přibývalo partyzánských akcí i represí. Zatýkání, násilí a odvety zasahovaly do každodenního života. Podle historika Duška Kečkemeta vedl Giovanni Savo v červnu 1942 skupinu fašistů, která napadla věřící ve splitské synagoze a zničila její vybavení.
Partyzánský protifašistický odboj stál také za atentátem na Giovanniho Sava. Zaútočil na něj šestnáctiletý Ante Čerina. Podle slov Giorgia Sava chtěl partyzánům podat důkaz své odvahy a odhodlání:
„Řekli mu: ‚Jestli chceš dokázat, že patříš opravdu mezi nás, tak musíš zastřelit Sava.‘“
Útěk ze Splitu a rozsudek smrti
Po smrti manžela se Milena rozhodla Split opustit. Koncem května 1943 odjela se synem, jeho prarodiči a několika lidmi z domácnosti do severoitalského Merana. Za sebou nechali dům, podnikání i knihovnu.
„Odešli jsme jen s nejnutnějšími věcmi. Babička a dědeček z tátovy strany museli ve Splitu nechat veškerý majetek. Bylo to skoro nesnesitelné, ale nic jiného jim nezbývalo,“ říká Giorgio a pokračuje: „Tím spíš, že dědeček a já jsme byli odsouzeni k smrti.“
Split v říjnu 1944 osvobodili od německé okupace jugoslávští partyzáni. Podle životopisu pamětníka v archivu Paměti národa nové komunistické vedení města odsoudilo Giorgia a jeho dědečka k smrti v nepřítomnosti až v roce 1945.
Rodina tehdy už žila v Meranu a Giorgiovi bylo pět let. Jeho příbuzní rozsudek chápali jako snahu zbavit se posledních mužských nositelů jména Savo.
V Meranu začal Giorgio chodit do školy a prožil tam zbytek dětství. „Válku jsme tam vůbec nevnímali, jenom jsme slýchali letadla, která mířila nad Německo a Rakousko.“ Její konec si spojuje s příchodem amerických vojáků, kteří rozdávali čokoládové cigarety a žvýkačky.
Ani za Giovanniho života Giorgio nebyl zvyklý otce každodenně vídat, a tak mu zpočátku příliš nechyběl. „Až když mi bylo deset, začal jsem uvažovat, co znamená nemít tátu.“ Matka se už znovu nevdala. Někdy Giorgiovi říkávala:
„Tvůj táta byl jediný člověk, do kterého jsem se zamilovala. Takového už nenajdu.“
V roce 1954 se rodina Savo přestěhovala do Říma, kde matka nejprve učila francouzštinu a později pracovala jako překladatelka z chorvatštiny na italském ministerstvu zahraničí.
Když později navštívil Itálii jugoslávský prezident Josip Broz Tito s manželkou Jovankou a matka byla pověřena, aby prezidentovu ženu doprovázela jako tlumočnice, prožíval to Giorgio velmi těžce.
„Osobně mi to vadilo, a tak jsem byl na mámu docela drsný. Asi týden jsme spolu nemluvili. Psali jsme si kartičky. Ani pro ni to nebylo vůbec lehké, ale musela to dělat… Pochopil jsem to až později.“
Česká kultura a setkání s kardinálem Beranem
Své příbuzné v Praze navštívil poprvé v roce 1947. Česky tehdy neuměl a s příbuznými se domlouval německy. Podruhé se do Prahy podíval až o sedmnáct let později a od té doby se sem vracel téměř každý rok. Přátelé ho prováděli městem a vyprávěli mu o jeho historii. Malou Stranu si oblíbil natolik, že se sám označoval za „Malostraňáka“.
„Miluji vaši kulturu, vaši historii, vaši hudbu. Cítím, že mi také patří.“
Vztah Giorgia Sava k českému prostředí posilovaly i kontakty s duchovními. Matka udržovala intenzivní styky s českou kolejí Nepomucenum v Římě a díky tomu se Giorgio několikrát osobně setkal s kardinálem Josefem Beranem:
„Mám na něj nádherné vzpomínky. Ani neumím popsat, co jsem cítil, když jsme s ním byli. Byl milý a nádherný. Vždycky mě překvapoval jeho úsměv a oči. Z nich člověk viděl, že už nepatří do tohoto světa, že je někde jinde. Alespoň já jsem to tak cítil a viděl.“
Pro mě to zůstane Casa Savo
Do svého rodného města se Giorgio vrátil poprvé v roce 1964, jednadvacet let po dramatickém odchodu. Když zaparkoval před někdejším rodinným domem, oslovil ho muž, který dříve pracoval pro firmu Savo:
„Nejste náhodou syn Giovanniho Sava?“ zeptal se ho. „Mám ještě teď husí kůži, když na to myslím. První člověk, kterého jsem potkal ve Splitu, byl někdo, kdo znal tátu i naši rodinu.“
Návraty do Splitu pro něj zpočátku nebyly snadné. Příjmení Savo tam lidé dobře znali a s otcovou fašistickou minulostí se pojily rozporuplné vzpomínky. Postupně se však Giorgio cítil stále vítanější a dnes se do města vrací téměř každý rok.
Rád navštěvuje především majestátní Diokleciánův palác, který už dávno jeho rodině nepatří. „Vždycky si říkám: ‚Kdysi to byla Casa Savo.‘ Pro mě to tak zůstane. A hotovo,“ dodává s úsměvem.
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