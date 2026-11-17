Prezident Petr Pavel dorazil kolem 9. hodiny na Národní třídu, kde si připomněl 37. výročí sametové revoluce. Přivítal ho hlasitý potlesk i pískot, část lidí mu vyjadřovala podporu, jiní dávali najevo nesouhlas. Atmosféra byla napjatá už od ranních hodin, kdy se na místě vystřídali také členové vlády.
Krátce po deváté hodině se prezident vynořil z Mikulandské ulice v doprovodu kancléře Milana Vašiny, mluvčího Daniela Drakea a dalších členů svého týmu. Po jeho boku šlo také několik členů ochranky. Reakce na sebe nenechala čekat. Z jedné části davu se ozýval potlesk, z druhé pískot a kritické výkřiky.
„Ať žije Pavel,“ skandovali lidé. Přidávaly se další hlasy: „Máme vás rádi, pane prezidente“ nebo „Děkujeme“. Jen o pár metrů dál ale zaznívalo „Agent Pávek“, „Co jste dělal v roce 1989, soudruhu?“, „Vlastizrádce“ či „Zrůda“.
Prezident se za doprovodu ochranky pomalu prodíral k pietnímu místu. Národní třída už byla zaplněná a kolem hlavy státu se rychle vytvořila tlačenice.
Lidé se snažili dostat co nejblíže, zatímco ochranka bedlivě sledovala okolí. Pro reportéry nebylo snadné prodrat se k prezidentovi a získat prostor pro otázky. Pavel nakonec položil květiny u památníku a zastavil se před novináři.
Jeho příchodu předcházela návštěva ministryně financí Aleny Schillerové a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (oba ANO), později dorazil také ministr školství Robert Plaga (za ANO). Ani oni se nedočkali zrovna vřelého přijetí.
Nejde o obraz většiny
Část přítomných na ně pískala a ozývaly se kritické pokřiky. Schillerovou reakce davu viditelně zaskočila. Připomínka výročí tak měla od ranních hodin vedle pietního charakteru také výrazný politický rozměr.
U Pavla se vedle hlasité podpory ozývaly také urážky a připomínky jeho předlistopadové minulosti. Ta prezidenta provází prakticky při každém výročí 17. listopadu.
Pavel totiž v roce 1983 podal přihlášku do Komunistické strany Československa a od února 1985 do listopadu 1989 byl jejím členem. V závěru osmdesátých let se stal také předsedou základní organizace KSČ. V roce 1988 nastoupil do zpravodajské přípravy v rámci Zpravodajské správy Generálního štábu.
Své tehdejší členství ve straně Pavel opakovaně označil za chybu a vyjádřil nad ním lítost. Když se ho novináři ptali, jak vnímá letošní atmosféru na Národní třídě, připomněl, že vedle pochvalných výkřiků zaznívají také kritické a urážlivé. Podle něj ale nejde o obraz většiny návštěvníků.
„Ty náznaky konfrontace, které tady teď vidíme, jsou vlastně jenom okrajovou záležitostí, že bychom jim neměli přikládat až takový význam,“ řekl.
Obě roviny si zaslouží připomínku
Význam 17. listopadu podle prezidenta spočívá ve dvou historických rovinách. Vedle sametové revoluce připomněl také Mezinárodní den studentstva a události roku 1939.
„Obě tyto roviny si zaslouží připomínku,“ uvedl. Zároveň dodal, že je rád, že si lidé mohou výročí připomínat každý po svém, přestože se z něj pro některé stává příležitost ke konfrontaci a rozdělování společnosti.
Delší rozhovor poskytl prezident nejprve České televizi a následně také Českému rozhlasu. Jedním z témat byli studenti a jejich letošní stávka. Pavel zdůraznil, že by politici měli především naslouchat tomu, co mladou generaci trápí. „Mnoho studentů, když jsem se ptal na to, z čeho mají největší obavu, tak řekli budoucnost, což u mladé generace je hodně zarážející,“ poznamenal.
Podle prezidenta by politici neměli studentské postoje shazovat ani jejich motivaci zpochybňovat. „Je to hlavně o komunikaci,“ řekl. Sám se podle svých slov snaží s mladou generací mluvit různými způsoby a na Hradě má také zástupce mladých organizací politických stran zastoupených v parlamentu.
„Prostě jim naslouchat,“ shrnul, jak by podle něj měli postupovat i ostatní politici. Připomněl přitom, že mladí lidé budou žít s důsledky dnešních politických rozhodnutí nejdéle.
Řeč přišla také na to, co by prezident vzkázal generaci, která už komunistický režim nezažila. „Aby si uvědomili to, že když někdo bude říkat, že dříve bylo lépe, tak nebylo,“ prohlásil. Sám podle svých slov může obě období srovnávat a považuje dnešní život za výrazně lepší.
Demokracie podle něj přitom nikdy nebude perfektní a záleží na každém, kolik pozornosti jí bude věnovat. „Lidskou vlastností je nevážit si dobrého bydla,“ dodal s tím, že svoboda a demokracie s sebou přinášejí také odpovědnost.
Prezident se na Národní třídě vyjádřil i k nepřítomnosti premiéra Andreje Babiše (ANO), který je na pracovní návštěvě Izraele. „Je to jeho rozhodnutí. Já rozhodně návštěvu v Izraeli nepovažuji za únik nebo za něco zbytečného,“ uvedl. Samotné oslavy 17. listopadu podle něj nemají být povinností ani událostí s předepsanou formou.
Pavel se z Národní třídy vydá podle plánovaného programu také do Činoherního klubu, kde ho čeká odpolední představení. Večer se pak zúčastní předávání Cen Paměti národa v Národním divadle.