Ať to tu žije! Piráti zahájili předvolební kampaň, zaměří se na bydlení a podporu rodin

Opoziční Piráti jdou do kampaně před říjnovými komunálními a senátními volbami pod heslem Ať to tu žije! Zaměří se na bydlení, podporu rodin a modernizaci.
Kampaň ve čtvrtek představili v Praze u nového Dvoreckého mostu, ke kterému se hlásí jako k projektu, na jehož realizaci se podíleli. Nyní se rozjedou do regionů, kde budou diskutovat s veřejností a představovat program, uvedl předseda Zdeněk Hřib.
Současně dnes strana představila opatření pro zvýšení bytové výstavby. Patří mezi ně například zmírnění požadavků, které stavby prodražují, například podzemních garáží. Chtějí také prosadit, aby obce dostaly z daně z přidané hodnoty 8000 korun za každý nový metr čtvereční podlahy.
Tým pro pražské komunální volby povede kandidátka na primátorku, ekonomka a zastupitelka Prahy 4 Tereza Nislerová. Dvojkou bude radní Adam Zábranský, na třetím místě je náměstek pro dopravu Jaromír Beránek.
Někdejší primátor hlavního města Hřib bude do zastupitelstva kandidovat z desátého místa. Nislerovou zvolilo pražské krajské sdružení jedničkou kandidátky v lednových primárních volbách. V létě pražští Piráti předloží voličům povolební strategii. V Praze dnes představili své plány i prosazené projekty lídři Pirátů z Hradce Králové, Brna, Plzně či Telče, Benešova či Berouna.
„V komunálu se na prázdné sliby nehraje“
„V kampani se každý z lídrů soustředí na to, co je zrovna u nich pálí. A protože se v komunálu nehraje na prázdné sliby, ale na reálné činy, den co den budou lidem dávat nejen na sociálních sítích vědět, jak ten problém řeší. Politiku nemá smysl dělat od stolu. My chceme, aby to tu žilo! A ještě dnes se rozjedeme do ulic po celém Česku,“ řekl Hřib.
Za úspěch by Hřib považoval navýšení aktuálního počtu komunálních zastupitelů z nynějších 260 na víc než 300. V Praze měli Piráti v roce 2018 i 2022 zastupitelů 13. „Teď máme novou lídryni, Terezu Nislerovou, ekonomku, takže já myslím, že by to mělo být přes 13,“ řekl Hřib. V senátních volbách Piráti usilují o udržení mandátu obhajující Adély Sucharda Šípové.
Kandidovat za Piráty bude do Senátu také zastupitelka a dentistka Mariam Szyja na Karvinsku a do voleb vyšlou Piráti také příbramskou zastupitelku Simonu Luftovou.
„A samozřejmě podporujeme celou řadu senátorů, u kterých víme, že v Senátu hlasují v souladu s tím naším zaměřením. Například v Praze podporujeme Davida Smoljaka v Praze 9, Zdeňka Šarapatku v Praze 5. Ten nese silné téma ochrany veřejnoprávních médií, což je v dnešní době velice důležité,“ řekl Hřib.
Početně nejmenší pětičlenný klub SEN 21 a Piráti potřebuje k zachování své existence získat dva členy. Mandát bude spolu se Šípovou letos obhajovat i její soused v senátní lavici Václav Láska (SEN 21) v obvodu Praha 5.
V senátních volbách se bude na podzim obsazovat tradičně třetina křesel, tedy 27 z 81. Nejvíc mandátů, 11, bude obhajovat klub Starostů.V nejvýhodnější pozici je tak ze senátních frakcí klub ANO, který by mohl přijít maximálně o jednoho z 15 členů.
Aktuálně.cz zachytilo nezvyklou chůzi šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba i jeho vysvětlení, proč něco takového dělá:
