Provozovatelé vozítek segway zažalovali Prahu. Vadí jim zákaz vjezdu do centra

před 17 minutami

Asociace provozovatelů dvoukolek segway podala žalobu kvůli zákazu vjezdu vozítek do centra Prahy. Žaloba směřuje na město kvůli vyhlášce, kvůli níž firmy, které provozují segwaye, údajně přicházejí o zisk. Magistrát vyhlášku schválil v červenci 2016, vozítka však díky chybějícímu značení z ulic zmizela až v prosinci.

Praha – Asociace provozovatelů dvoukolek segway podala žalobu kvůli zákazu vjezdu vozítek do centra Prahy. Sdělila to Zuzana Eliášová, mluvčí Asociace Segway ČR, která sdružuje 25 firem provozujících segwaye. Podle dostupných informací žaloba směřuje proti městu kvůli vyhlášce, kterou magistrát loni zakázal vjezd vozítek do historických lokalit. Na provoz dvoukolek si stěžovali obyvatelé centra i radnice. Za nerespektování vyhlášky hrozí až dvoutisícové pokuty.

Zákaz vjezdu vozítek segway město schválilo v červenci 2016, ale kvůli chybějícím značkám jej nemohlo vymáhat. Jezdci tak z ulic zmizeli až na začátku prosince. Asociace provozovatelů vozítek, kteří poskytují služby především turistům, již dříve sdělila, že považuje zákaz za protizákonný a plánuje žalobu za ušlý zisk. Avizovala také, že se obrátí na ministerstvo dopravy. Magistrát tehdy informace o plánované žalobě nekomentoval.

Zákaz vozítek Praze umožnila změna zákona o silniční dopravě, která definovala, co to je segway. Nejznámějším takovým vozítkem je právě segway, patří mezi ně ale i minisegway či samovyvažovací jednokolka. Původně zákon na vozítka pohlížel jako na chodce.

Zákaz vjezdu se týká pražské památkové rezervace, celé Prahy 1, části Prahy 2, Žižkova, Prahy 4 a Smíchova, území Libně, Holešovic a Letné. Instalace více než 600 značek, které vymezují zónu zákazu, vyšla na 3,7 milionu korun. Zákazu předcházela reklamní kampaň, za kterou magistrát zaplatil stovky tisíc korun.

autor: ČTK