„Asi mi usekl prst.“ Bizarní oslava propuštěného vězně skončila útokem mačetou

před 34 minutami
Návrat na svobodu neskončil pro bývalého vězně z Teplic příliš vesele. Kriminalisté řeší poněkud bizarní případ muže, kterého kamarád napadl mačetou a vážně mu poranil ruku. Přitom s ním slavil propuštění z vězení. Jak policisté posléze zjistili, hlavní roli v celém konfliktu sehrálo nejen nemalé množství alkoholu v krvi, ale údajně také spor kvůli ženě. Agresor následně skončil ve vazbě.
Veselé popíjení v garáži se zvrtlo ve rvačku s vážnými zraněními.
Veselé popíjení v garáži se zvrtlo ve rvačku s vážnými zraněními.

"Policisté na tísňové lince 158 přijali před několika dny oznámení od muže, který sdělil, že ho kamarád napadl mačetou, usekl mu asi prst a všude je plno krve," popsala první informaci o útoku mluvčí teplických policistů Ilona Gazdošová.

Na místo proto okamžitě vyjeli jak záchranáři, tak policisté, kteří začali rozplétat, co se přihodilo. Muž, který útok oznámil, přiznal, že byl v ten den propuštěn z vězení. Svůj návrat na svobodu se rozhodl oslavit se svým kamarádem.

Veselé popíjení alkoholu v garáži se ale zvrtlo. Bývalý vězeň se totiž měl se svým kamarádem dostat do sporu. Pak už věci nabraly rychlý spád. "Pod silným vlivem alkoholu, kdy jeden nadýchal 2,2 promile a druhý 3,3 promile, se pohádali kvůli ženě a rvačka přerostla v útok mačetou," konstatovala v pondělí Gazdošová.

Jak to dopadlo s údajně useknutým prstem, který bývalý vězeň zmínil v telefonátu, policie neupřesnila. Pouze uvedla, že muž utrpěl vážné poranění ruky, což nakonec vyústilo v rychlou operaci v nemocnici.

"Útočník byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici a po vystřízlivění mu bylo sděleno obvinění z těžkého ublížení na zdraví," doplnila policejní mluvčí. Následně ho soud poslal do vazby, kde si počká na rozhodnutí o svém trestu.

 
