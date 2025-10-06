„Asi mi usekl prst.“ Bizarní oslava propuštěného vězně skončila útokem mačetou

"Policisté na tísňové lince 158 přijali před několika dny oznámení od muže, který sdělil, že ho kamarád napadl mačetou, usekl mu asi prst a všude je plno krve," popsala první informaci o útoku mluvčí teplických policistů Ilona Gazdošová.
Na místo proto okamžitě vyjeli jak záchranáři, tak policisté, kteří začali rozplétat, co se přihodilo. Muž, který útok oznámil, přiznal, že byl v ten den propuštěn z vězení. Svůj návrat na svobodu se rozhodl oslavit se svým kamarádem.
Veselé popíjení alkoholu v garáži se ale zvrtlo. Bývalý vězeň se totiž měl se svým kamarádem dostat do sporu. Pak už věci nabraly rychlý spád. "Pod silným vlivem alkoholu, kdy jeden nadýchal 2,2 promile a druhý 3,3 promile, se pohádali kvůli ženě a rvačka přerostla v útok mačetou," konstatovala v pondělí Gazdošová.
Jak to dopadlo s údajně useknutým prstem, který bývalý vězeň zmínil v telefonátu, policie neupřesnila. Pouze uvedla, že muž utrpěl vážné poranění ruky, což nakonec vyústilo v rychlou operaci v nemocnici.
"Útočník byl umístěn na protialkoholní záchytnou stanici a po vystřízlivění mu bylo sděleno obvinění z těžkého ublížení na zdraví," doplnila policejní mluvčí. Následně ho soud poslal do vazby, kde si počká na rozhodnutí o svém trestu.