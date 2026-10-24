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Domácí

„Arogance moci.“ Piráti vytáhli proti Okamurovi, chtějí ho zbavit funkce

ČTK
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Opoziční Piráti chtějí na nejbližším jednání Sněmovny navrhnout odvolání Tomia Okamury (SPD) z čela komory. Na síti X to v sobotu uvedl předseda strany Zdeněk Hřib. Při pátečním a dnešním jednání o návrhu na zrušení televizních a rozhlasových poplatků Okamura podle Pirátů bezprecedentně zasáhl proti občanské společnosti omezováním přístupu na jednání Sněmovny. Na Okamurovo vyjádření zatím čekáme.

Demonstrace proti zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas
Zdeněk Hřib na demonstraci proti zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas na Malostranském náměstí v Praze dne 23.10.2026.Foto: HN – HONZA MUDRA
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Odvolat předsedu Sněmovny lze podle jednacího řádu jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců. Opozice by tak potřebovala předložit podpisy alespoň 80 ze svých 92 poslanců. O odvolání Okamury opozice opakovaně neúspěšně usilovala začátkem roku, hlavním důvodem byly jeho výroky v novoročním projevu. Úspěšný by vzhledem k vládní většině nebyl pravděpodobně ani nový návrh.

„Byli jsme svědky bezprecedentního zásahu Tomia Okamury proti občanské společnosti. Tato arogance moci je nepřípustná. Jednání o poplatcích musí být ze zákona veřejné,“ uvedl Hřib. Podle Pirátů neexistoval zákonný důvod pro znemožnění přístupu občanů na jednání Sněmovny.

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Nečekané projednávání zákona provázela vyhrocená atmosféra v jednacím sále, v bezprostředním okolí Sněmovny se konal narychlo svolaný protest. Policie při něm zajistila člověka, který se pokusil na budovu dolní parlamentní komory hodit dlažební kostku.

Několik desítek lidí se pokusilo podle dřívějších informací policejní mluvčí Evy Kropáčové dostat do Sněmovny, policisté jim v tom zabránili, nikoho kvůli tomu ale nezadrželi. Ulice vedoucí k budově nad ránem hlídali policisté s přenosnými zábranami.

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K jednání Sněmovny se vyjadřovali ale i lidé na galerii pro veřejnost v jednacím sále. Pískot z galerie se ozval krátce po 21:00 při vystoupení Františka Talíře (KDU-ČSL). Předsedající Jiří Barták (Motoristé) krátce schůzi přerušil a požádal sněmovní ochrannou službu o zjednání pořádku. Policisté následně vyvedli desítku lidí, údajně měli i transparent.

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