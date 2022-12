Z mise k Černochové a teď výzva na štábu. Novým hlasem armády bude špičkový výsadkář

Armáda bude mít od Nového roku novou tvář pro komunikaci s veřejností. Stane se jí důstojník s opakovanou zkušeností z bojových misí. Zároveň jde o jednoho z nejvýraznějších výsadkářů posledních let, který je navíc od listopadu poradcem ministryně obrany Jany Černochové (ODS). Současně už je nyní vedle prvního muže armády Karla Řehky nejznámějším aktivním vojákem.

Podplukovník Ivo Zelinka má na sociální síti Twitter téměř 38 tisíc sledujících. Z aktivních vojáků není nikdo, koho by sledovalo více uživatelů. Minulý měsíc byl hostem v Interview ČT24, minulý týden vystoupil v České televizi v pořadu Události, komentáře. V obou případech komentoval ruskou agresi na Ukrajině.

Jak zjistilo Aktuálně.cz, od ledna mu výstupů v médiích násobně přibude. Stane se vedoucím komunikace na generálním štábu. "Ke komunikaci s veřejností mám relativně blízko. Náčelník generálního štábu si od toho slibuje větší propojení komunikujících složek armády," potvrdil Aktuálně.cz Zelinka.

Je to poprvé od profesionalizace české armády v roce 2005, co se hlasem armády stane takto známý aktivní voják s bojovou zkušeností. Podplukovník Zelinka byl na čtyřech misích v Afghánistánu. Naposledy tam velel výsadkové rotě. Během svého působení se staral o výcvik tamější armády, stejně jako se dostával do přímého bojového střetu s příslušníky islámského teroristického hnutí Tálibán.

Odvelení ze Slovenska

Posledně byl Zelinka coby výsadkář na misi při mnohonárodním bojovém uskupení NATO, jež se kvůli ruské invazi na Ukrajinu zformovalo letos v dubnu na Slovensku. Češi této formaci složené ještě ze Slováků, Američanů, Němců a Nizozemců o síle dvou tisíc vojáků velí. Zelinkovu velení podléhala bojová část mise.

15. června však dostal nový úkol, byl odvelen na ministerstvo obrany. Tam se zařadil do kabinetu ministryně. Od 1. listopadu je pak jedním z jejích poradců. "Věnuje se otázkám spojeným s armádou, ale například i legislativním materiálům, přípravě projevů nebo komunikaci," řekla Aktuálně.cz mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Náčelník generálního štábu Karel Řehka si ale pro něj rychle připravil jinou misi. Domluvil se s ním, že na generálním štábu povede oddělení komunikace. Bude hlasem ozbrojených sil. A ministryně Černochová na to kývla. Každá ze složek armády má tiskového zástupce, ať už jsou to vzdušné síly, pozemní síly, či Vojenská policie. Zelinka chce jejich komunikaci propojit a vyladit.

"Při své další misi u náčelníka Generálního štábu využije své zkušenosti z armády i osobní komunikační dovednosti, které má opravdu skvělé," sdělila k tomu Aktuálně.cz ministryně Černochová. Působení Zelinky coby svého poradce si pochvaluje. "Odvedl skvělou práci a dokázal poskytovat veřejnosti ’vojenské’ informace srozumitelným způsobem."

"Otevřenost je zásadní"

"Otevřenost je pro mě také zásadní. Domnívám se, že poučená veřejnost, ať už široká nebo odborná, je veřejnost, která pak armádu může podporovat. Když něco neznám, nevím nebo tomu nerozumím, tak to nemůžu podporovat," popsal svůj další úkol, který bude jako šéf komunikace armády plnit.

Ozbrojené síly přitom z podstaty věci pracují s informacemi, jež jsou utajované nebo jsou přinejmenším citlivé. Větší otevřenosti armády navenek však nic z toho podle Zelinky bránit nebude. "Některé informace jsou citlivé, ale naprostá většina není utajovaná. Jde o to věci zjednodušit a dávat je do kontextu, to je největší výzva," vysvětlil.

Jeho cestu na generální štáb na oddělení komunikace usnadnilo to, že poslední řádná vedoucí, plukovnice Magdalena Dvořáková, je od léta do konce příštího června služebně v zahraničí. Přechod bude pro Zelinku znamenat ještě jednu věc. Protože místo je spojené s hodností plukovník, od Nového roku povýší.

Jelikož jeho přesun ještě není formálně zcela vyřízený, generální štáb novou Zelinkovu funkci oficiálně nekomentuje. Černochové resort ji však nepřímo potvrdil. "Od Nového roku bude podplukovník Zelinka plnit úkoly na Generálním štábu Armády České republiky," podotkla mluvčí resortu Cigánková.

Až dva tisíce nových vojáků ročně

43. výsadkový pluk se zázemím v Chrudimi je jednou ze tří manévrových bojových jednotek české armády, zároveň je tím nejmladším. Výsadkáři plní úkoly sestávající z bojových úderů, operací v zázemí nepřítele či evakuaci civilistů z krizových oblastí. Zelinka útvaru v letech 2019 až 2020 velel, naposledy zde působil jako zástupce velitele.

S přechodem na ministerstvo obrany se od výsadkářů oddělil, byť podle svých slov jím tělem i duší zůstal. Cestou z ministerstva na generální štáb si pak jeden úkol vezme s sebou. Ostatně byla to podmínka, aby ho ministryně Černochová pustila. Bude se dál věnovat projektu Virtuální náborové středisko, jehož je manažerem.

Projekt má odbourat formality při žádosti o vstup do armády, zrychlit proces přijetí a zpopularizovat armádu u veřejnosti. Odeslat jeho prostřednictvím elektronickou přihlášku do ozbrojených sil by mělo být možné na jaře příštího roku. Centrum má otevřít cestu do armády až dvěma tisícovkám nových vojáků ročně.

Video: Rusové si kupují čas. V ostřelování můžou pokračovat týdny, ale ne měsíce, říká Zelinka (24. 11. 2022)