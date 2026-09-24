Armáda si nepřebírá nová děla. Zbrojaři je musí hromadit na Ostravsku

Ministerstvo obrany stále doufá, že ještě v letošním roce začne přebírat nové francouzské houfnice Caesar 8x8. Děla za 10,3 miliardy korun však stále neprošla vojskovými zkouškami, a ozbrojené síly je tak nemohou používat. Zbrojní koncern CSG miliardáře Michala Strnada však stále pokračuje v jejich montáži. Aby mu nezahltily továrnu, musí je převážet do meziskladů.
Modernizace českého dělostřelectva byla jedním z hlavních témat neformálních schůzek, které v minulých dnech probíhaly na pozadí pražského Prague Defence Summitu a ostravských Dnů NATO.
Jak průmysl, tak čeští spojenci by totiž rádi věděli, v jakém stavu je miliardový modernizační projekt, jenž trápí už třetího ministra obrany v řadě – po Lubomíru Metnarovi (ANO) a Janě Černochové (ODS) teď i Jaromíra Zůnu (za SPD).
Byť už totiž Praha naprostou většinu z desetimiliardové sumy zaplatila, ani pět let po podpisu nákupu nezačaly vojskové zkoušky houfnice Caesar 8×8CZ, bez nichž není možné zavedení nové technologie do výzbroje české armády.
Deník Aktuálně.cz kauzu podrobně sleduje. Naposledy v červnu informoval o tom, že obchod nyní stojí i kvůli překročeným limitům elektromagnetického záření. Objevuje se jak v kabinách, které vyrábí KNDS France, tak v podvozcích Tatra Force z koncernu CSG. „V rámci kontrolních zkoušek byl u daného parametru identifikován nesoulad. Dodavatel odstranění daného nesouladu řeší,“ potvrdil Petr Pešek, mluvčí resortu.
Houfnice Caesar pro českou armádu zblízka:
Zbrojní holding CSG patřící miliardářovi Michalu Strnadovi dodává houfnicím nejen čtyřnápravové kolové podvozky, ale ve svém šternberském závodě Excalibur Army celé houfnice už několik měsíců montuje. Výroba pod dohledem KNDS France se tam rozjela i proto, aby se zrychlily dodávky zbraní české armádě, až dostanou zelenou.
Ovšem vzhledem k tomu, že se strategická modernizační zakázka zasekla, s čímž se dopředu nepočítalo, zkompletovaná samohybná děla se hromadí v halách šternberské zbrojovky. Podle informací deníku Aktuálně.cz je proto CSG musí odvážet do meziskladů. Podle svědků byly houfnice v minulých týdnech k vidění třeba i kolem Kopřivnice. Přesné místo ale zbrojovka – i kvůli bezpečnostní situaci – označit nechce.
„Konkrétní informace týkající se logistických postupů, míst skladování či přesunů vojenské techniky z bezpečnostních důvodů nezveřejňujeme,“ nechce Andrej Čírtek, mluvčí CSG, ozřejmit, kam caesary ze Šternberka převážejí.
Zároveň ale tvrdí, že s moderní a draze vybavenou technikou – každá jedna houfnice vychází v průměru na 166 milionů korun – nakládají podle platných standardů. A že prý tedy nehrozí, že by vlivem převozů nebo skladování došlo ke snížení její hodnoty či funkčnosti.
„Při výrobě, manipulaci, skladování a přepravě vojenského materiálu postupujeme v souladu se všemi příslušnými regulatorními požadavky, bezpečnostními standardy a podmínkami daného projektu,“ popisuje Čírtek.
„To se samozřejmě týká i zajištění techniky v jednotlivých fázích výroby a předání zákazníkovi,“ dodává. Sama zbrojovka KNDS France, výrobce děla Caesar, o přesunech ví.
Jak zaznělo na šesté vyzbrojovací konferenci, která se v Ostravě konala v předvečer Dnů NATO, ministerstvo obrany stále počítá s tím, že houfnice Caesar 8×8CZ začne přebírat ještě letos. Byť už tedy do konce roku zbývají jen tři měsíce a vojskové zkoušky stále neběží.
Z promítnuté prezentace pak bylo zřejmé, že všech 62 houfnic za celkových 10,3 miliardy korun mají mít vojáci k dispozici do konce roku 2028. Alespoň tedy podle aktuálního – už několikrát posunutého – harmonogramu.
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