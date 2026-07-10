Armáda převzala poslední z 42 tanků Leopard 2A4, nahradily zastaralé stroje T-72

Armáda v pátek na základně v Přáslavicích na Olomoucku převzala poslední ze 42 tanků Leopard 2A4. V letech 2028 až 2030 pořídí dalších 44 tanků Leopard 2A8, což je nejnovější verze.
Německé tanky Leopard nahradily ve výzbroji české armády letité stroje sovětské výroby T-72, o jejichž vyřazení z armádního arzenálu rozhodne vláda. V chystaném materiálu pro kabinet je i návrh, jak má stát s tanky T-72 naložit. Novinářům to v pátek v Přáslavicích řekl ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD).
Armáda v pátek podle Zůny dokončila přechod z tanků východní provenience na moderní západní stroje, který začal před čtyřmi lety. Tanky Leopard zvýší kompatibilitu české armády s armádami ostatních členských států NATO. „Tanky Leopard patří mezi nejrozšířenější typ tanků v alianci,“ uvedl ministr.
Podle něj se přáslavičtí tankisté s novými stroji Leopard už sžili. „Mají za sebou řadu samostatných společných aliančních cvičení a ostrých střeleb. Na základě těchto zkušeností mohu konstatovat, že jsme armádu vybavili kvalitní a spolehlivou technikou, která mnohem lépe odpovídá podmínkám moderního válčiště,“ uvedl ministr.
Česko nejdříve od Německa dostalo darem 28 tanků Leopard 2A4 a dvě vyprošťovací vozidla Büffel 3 jako ocenění za vojenskou pomoc Ukrajině. První polovinu převzala česká armáda v letech 2022 a 2023, zbytek pak do konce roku 2025. Ministerstvo obrany pak v prosinci 2024 uzavřelo smlouvu na koupi 14 bojových tanků starší verze 2A4 za 3,98 miliardy korun bez DPH s firmou Rheinmetall Landsysteme, poslední tank převzala armáda v pátek .
Minulá vláda Petra Fialy (ODS) také rozhodla o přistoupení k dohodě o společném nákupu tanků Leopard 2A8 s dalšími evropskými zeměmi v čele s Německem. ČR v první fázi plánuje pořídit 44 velitelských a bojových tanků. Spolu s takzvanou bohemizací, tedy přizpůsobením tanků potřebám české armády, vyjdou na 34,25 miliardy korun včetně DPH. Dalších pět miliard korun ministerstvo vyčlenilo na inflační a kurzovou rezervu.
Podle náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče se bude armáda starých tanků T-72 zbavovat. „Nemáme na ně náhradní díly. Vlastně tento typ tanků ani nesplňuje základní standardy, které vyžaduje aliance na tuto bojovou techniku,“ uvedl Hlaváč. Generální štáb proto podle Zůny připravuje návrh na vyřazení tanků T-72 z výzbroje české armády, které podléhá rozhodnutí vlády. „Bude tam i to, co se s vyřazovanými tanky stane,“ řekl ministr.
Německé tanky Leopard, hlavně jejich modernější verze Leopard 2, patří k nejpočetnějším a nejkvalitnějším tankům současnosti. Tank Leopard je nejrozšířenějším neamerickým hlavním bojovým tankem států NATO. Desítky kusů dostala po únoru 2022 i Ukrajina, která se brání ruskému vpádu. Verze Leopard 2A8 je nejnovější modifikace tanku, jehož kořeny sahají do 70. let minulého století
Na tankové základně v Přáslavících armáda kvůli přechodu na stroje Leopard investuje do modernizace zázemí. Vybudovala tam novou betonovou komunikaci ke střelnici, příští rok zahájí stavbu garáží, v plánu má i nové dílny či myčku tanků.
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