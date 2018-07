Areál Hradu ohlídá firma exšéfa Vězeňské služby Kuly, ten chce kandidovat do Senátu za Okamurovu SPD

Za čtyřleté hlídání prezidentského sídla a jeho okolí dostane 16 milionů korun.

Praha - Areál Pražského hradu ohlídá firma Indus bývalého ředitele Vězeňské služby Luďka Kuly. Firma podepsala koncem června smlouvu se Správou Pražského hradu.

Za čtyřleté hlídání prezidentského sídla a jeho okolí dostane 16 milionů korun. Píšou to v pátek Lidové noviny, podle jejichž zjištění hodlá třiapadesátiletý Kula kandidovat do Senátu za SPD Tomia Okamury.

Generála policie v roce 2008 obvinila kvůli zakázce na rušičky mobilů ve věznicích. Byl podezřelý, že spolu s náměstkem připravil stát o téměř 20 milionů korun. Stíhaný byl také kvůli nevýhodnému nákupu bývalého kněžského semináře ve Vidnavě. Obě uvedená stíhání žalobce zrušil.

Z vedení Vězeňské služby Kula nuceně odešel poté, co ho v roce 2010 odvolal tehdejší ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Důvodem ministrova kroku byly sporné zakázky. Kula před několika lety radil tehdejší ministryni spravedlnosti Heleně Válkové (ANO), nyní hodlá kandidovat do Senátu za SPD, píše deník. Na kampaň si sám přispěl 60 tisíc korun, dalších 150 tisíc korun nechal odeslat z konta své bezpečnostní agentury. SPD listu sdělila, že kandidáty zveřejní až po podání kandidátek na konci července.

Tříčtvrteční obchodní podíl ve firmě Indus vlastní společnost Lenia, která nabízí bezpečností systémy. Spolupracuje s řadou významných firem a institucí, například s bankou Moneta, Českou pojišťovnou, T-Mobilem a několika ministerstvy, píšou LN.

Spolumajitelem Lenie byl až do své smrti podnikatel Jiří Kubín, v roce 2006 byl zastřelen před restaurací U Krále Václava IV. v pražských Kunraticích. Vrah Jan Sagalinec na něj jedenáctkrát vystřelil, za vraždu dostal 16 let. Média v té době uváděla, že Kubín patřil do okruhu rovněž zavražděného "kmotra" Františka Mrázka, píšou LN.