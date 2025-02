Arcibiskup Graubner se smířil s odvolaným knězem Váchou, vydali společné prohlášení

Pražský arcibiskup Jan Graubner a kněz Marek Orko Vácha se po roztržce s nečekaným odvoláním, které vyvolalo veřejnou kritiku, vzájemně usmířili a omluvili se jeden druhému. Graubner za formu, jak s knězem ukončil spolupráci, Vácha pak za způsob slavení mše v břevnovské hospodě. Uvedli to v pátek ve společném prohlášení, které pražské arcibiskupství zveřejnilo na webu.

Kritiku v minulých dnech vyvolalo to, že Graubner Váchu odvolal z funkce vikáře akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Vácha tam působil 18 let, měl částečný úvazek. Po boku kněze Tomáše Halíka se věnoval především pastoraci studentů a mladých lidí. Arcibiskupství vytýkalo Váchovi to, že mši zaznamenanou televizí NOE v pořadu Hospodin v hospodě sloužil v rozporu s liturgickými předpisy, což údajně vyvolalo mezi některými katolíky nevoli. Mnoho věřících se naopak Váchy zastalo a poukazovalo na netransparentní jednání a nezvládnutou komunikaci ze strany arcibiskupství.

Graubner a Vácha v prohlášení uvedli, že uznávají své nedostatky a chtějí se vzájemně jeden druhému omluvit. "Za to, že jsme jeden druhého zranili způsobem slavení mše svaté; za to, jak jsme jeden druhého zranili necitlivou formou, která byla zvolena pro ukončení spolupráce s knězem, který vypomáhal v pražské arcidiecézi a za necitlivou komunikaci. Je nám líto pohoršení, které tím mohlo vzniknout," napsali. Vyjádřili zároveň přání, aby jejich smíření pomohlo v rozdělené a rozhádané společnosti uzdravovat zranění, která si lidé mezi sebou působí.

"Přáli bychom si, abychom nepůsobili další rány na těle církve," dodali. Na závěr připojili latinský citát připisovaný svatému Augustýnovi, "v nutném jednota, v nerozhodnutém svoboda, ve všem láska".

Zda to něco změní na Váchově odvolání, zatím ale není jisté. "Nejprve bylo potřeba udělat tento krok vzájemného smíření, další procesní záležitosti nebyly v tuto chvíli na stole a budou případně otázkou dalších dní," řekl Aktuálně.cz mluvčí pražského arcibiskupství Jiří Prinz.

Vácha i nadále zůstává farářem v Lechovicích na Znojemsku. Vácha je také vystudovaný molekulární biolog, specializuje se na evoluční biologii, lékařskou a environmentální etiku. Od roku 2007 do loňska byl přednostou Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Před třemi lety byl členem odborného týmu ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) pro řešení pandemie covidu-19. Je členem poroty Ceny Františka Kriegla udělované Nadací Charty 77, za zásluhy o svobodu a demokracii byl Vácha mezi 14 laureáty Ceny města Brna za rok 2022. Jméno Orko je skautskou přezdívkou, která zkracuje pojmenování Orlí oko.