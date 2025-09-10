Domácí

Neměňte projekt náplavek, žádá Prahu 250 architektů i politická opozice

ČTK ČTK
Aktualizováno před 41 minutami
Asi 250 architektů podpořilo otevřeným dopisem výzvu architekta Petra Jandy a opozice v pražském zastupitelstvu, aby město přehodnotilo rozhodnutí upustit od původní koncepce revitalizace náplavek. Novinářům to ve středu řekli Janda a zástupci opozice.
Archivní fotografie pražské náplavky.
Archivní fotografie pražské náplavky. | Foto: Jakub Plíhal

Podle městské firmy Trade Centre Praha (TCP), která se o náplavky stará, se spor týká rekonstrukce toalet, které by podle původního projektu vyšly na 36 milionů korun a firma je chce vybudovat levněji.

Většina prací na revitalizaci náplavek je již dokončená, zbývá rekonstrukce poslední takzvané kobky v nábřežní zdi, kde jsou veřejné záchodky. Radní města letos v červnu rozhodli, že se zbylé práce neuskuteční podle původního návrhu Jandy a ateliéru Projektil Architekti, a to mimo jiné proto, že se dosud celý projekt výrazně prodražil a vysoké jsou i náklady na provoz kobek osazených skleněnými otočnými dveřmi v podobě čoček.

Rozhodnutí se nelíbí autorovi koncepce i v zahraničí oceňovaných úprav náplavek Jandovi, proti se postavila i pražská opozice. Architekt ve středu uvedl, že firma pro rekonstrukci poslední kobky a WC byla vysoutěžena v roce 2018 s cenou mezi 12 a 14 miliony, ale TCP jí bez zjevného důvodu nikdy nepředala staveniště a roky zdržení vedly k navýšení ceny až na nynějších 30 milionů korun bez DPH. TCP podle něj u některých již opravených kobek roky není schopná zajistit elektřinu, takže stále nefungují.

Janda prosazuje i říční lázně, které byly také součástí koncepce, ale nebyly zahrnuty do původní zakázky na rekonstrukci. "Dokončení připravených projektů, včetně lázní na Vltavě, je šancí, jak Prahu posunout mezi lídry evropských měst. Zastavení by bylo krokem zpět," uvedl. Doplnil, že problematická je i správa náplavek pod TCP.

Za dokončení revitalizace podle Jandova projektu se postavilo i 250 architektů a odborníků na veřejný prostor, kteří podepsali otevřený dopis adresovaný vedení města. Patří mezi ně například Jakub Cígler, Pavel Hnilička, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Petr Hájek, zahraniční architekti Robert Konieczny, Kazunori Fujimoto či Enrico Molteni nebo rektoři a děkani architektonických fakult a další odborníci.

TCP ve vyjádření odmítla, že by zanedbávala správu náplavek. Toalety, které mají vyjít na 36 milionů korun s DPH, se podle společnosti staly poslední kapkou ve finanční náročnosti revitalizace náplavek. Jen údržba čoček na kobkách podle vyjádření firmy vyjde na stovky tisíc korun ročně. "Rozhodně nechceme dehonestovat práci odvedenou na revitalizaci náplavek, nicméně na základě příkazní smlouvy, pod jejímž mandátem spravujeme náplavky již více než dekádu, jednáme s péčí řádného hospodáře," uvedla místopředsedkyně představenstva TCP Marta Pražáková.

"Do revitalizace náplavek město dosud investovalo přes 459 milionů korun a na základě informací od městské společnosti TCP vím, že k žádnému poklesu nákladů na údržbu náplavek v posledních letech nedošlo," uvedl radní pro majetek Adam Zábranský (Piráti). Dodal, že na soulad s původním konceptem v dalších fázích revitalizace dohlédne Institut plánování a rozvoje a stavební povolení vydané na rekonstrukci veřejných záchodů TCP využije, ale architekturu a projekt zpracuje nově vysoutěžený architekt

Pokud jde o návrh říčních lázní, k těm je podle radního potřeba zpracovat studii proveditelnosti. "Je třeba brát v potaz, že Praha má minimálně v současné době celou řadu jiných investiční priorit, které se přímo dotýkají občanů - od výstavby metra D, stavby Dvoreckého mostu, potřeby řešení krize dostupnosti bydlení nebo nedostatečných kapacit na středních školách," sdělil.

Otázku chtějí opoziční ANO a Praha Sobě otevřít na čtvrtečním jednání městského zastupitelstva a prosadit usnesení, které by mimo jiné uložilo radě zadat TCP úkol vrátit se k původní koncepci. "Argument, že město šetří, když zastaví projekty s platným povolením ve světově unikátní koncepci, je absurdní," uvedl zastupitel a šéf pražské buňky ANO Ondřej Prokop. "Chtěli bychom také převést správu pražských památek na Prague City Tourism (PCT)," dodal předseda Prahy Sobě Adam Scheinherr. PCT je městská firma, která je zaměřená na turistický ruch a stará se mimo jiné o Petřínskou rozhlednu, Staroměstskou radnici či pražské věže.

 
