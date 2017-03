Z architekta české migrační politiky Haišmana bude diplomat. Zamíří nejspíš na Balkán

před 48 minutami

Tomáš Haišman, který od začátku devadesátých let utváří českou migrační politiku, se stane členem diplomatického sboru. Podle informací Aktuálně.cz má z ministerstva vnitra zamířit na Balkán. Jeden z možných postů je i místo českého velvyslance v Černé Hoře, které je už nějaký čas neobsazené. "Zatím se mluvilo o jiné destinaci a nebyl to post velvyslance," reagoval pro Aktuálně.cz Haišman, který pracuje na ministerstvu vnitra už od začátku devadesátých let a minulý rok na sebe upozornil výroky na semináři o migraci v Poslanecké sněmovně.

Praha - Ředitel odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáš Haišman, který rozhoduje o osudech azylantů přicházejících do Česka, zamíří do diplomacie. Informaci potvrdil sám Haišman, který je známý svými kritickými výroky ohledně migrantů.

Podle informací Aktuálně.cz má jít architekt české migrační politiky Haišman z ministerstva vnitra na Balkán a jeden z možných postů je i místo českého velvyslance v Černé Hoře, které je už nějaký čas neobsazené. Vedoucím úřadu je nyní Petr Šmejkal.

"Zatím se mluvilo o jiné destinaci a nebyl to post velvyslance," reagoval pro Aktuálně.cz Haišman. Na další otázky však odmítl odpovědět s tím, že jde o neveřejné informace.

Ministerstvo zahraničí záležitost nechtělo komentovat. "Personální změny dopředu zásadně nekomentujeme," řekla mluvčí ministerstva Irena Valentová.

Haišman pracuje na ministerstvu vnitra už od začátku devadesátých let, kdy začal svou kariéru experta na migranty. Musel tehdy reagovat na velký příliv uprchlíků z Balkánu, z nějž lidé utíkali před válkami v bývalé Jugoslávii. Nyní má pod sebou na odboru azylové a migrační politiky zhruba tisíc zaměstnanců.

Na podzim loňského roku na sebe upozornil, když vystoupil na semináři o migraci v Poslanecké sněmovně. Tam pronesl několik zarážejících výroků ohledně imigrantů, za které byl později kritizován.

Podle některých politiků stranil odpůrcům migrace, když k návrhu na přerozdělování uprchlíků například řekl, že evropská komise provádí neomarxistické experimenty. O běžencích pak prohlásil, že nejde o uprchlíky, ale jedná se o ekonomické migranty.

autor: Lukáš Prchal