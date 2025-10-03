Domácí

Archeologové v Turnově našli pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene

před 1 hodinou
Pozůstatky pravěké dílny na zpracování kamene zřejmě našli archeologové v Turnově na místě budovaného výzkumného centra, které je poblíž Maškovy zahrady. Pokud se to potvrdí, půjde o první takový nález v této archeologicky významné oblasti. Archeolog turnovského muzea Roman Sirovátka předpokládá, že výsledky by měli mít odborníci do konce příštího roku.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Dva objekty na místě stavby, které archeologové zkoumají, jsou z období neolitu, tedy mladší doby kamenné. Jde o pozůstatky kultury s vypíchanou keramikou z období pět tisíc let před naším letopočtem. K tomuto období se vážou i významné nálezy z Maškovy zahradě získané při výzkumu před čtvrtstoletím. Tehdy se ale nepodařilo najít ani jednu dílnu na zpracování specifického druhu kamene zvaného metabazit, přestože se na Turnovsku zpracovával ve velkém. Nyní jsou archeologové možná úspěšnější. "Je možné, že k té činnosti sloužily dvě jámy, které jsme zkoumali," řekl v pátek Sirovátka.

Naznačují to tři bedny se získanými artefakty. "Kromě keramiky máme i kamenné artefakty, štípanou industrii a broušenou industrii. V mnohem větší míře tam je štípaná industrie. Zlomků té štípačky tam je vysoký počet. Jsou to různé materiály od klasických pazourků, přes silicity, které se tady nacházejí běžně, až po jaspisy. Máme tam i vývrtky, to je doklad vrtání seker," řekl archeolog. V blízkosti jam podle něj našli i zlomky metabazitu.

Tento kámen za neolitu těžili pravěcí lidé na okraji žulového Černostudničního hřebene na Jablonecku a poté ho přepravovali ke zpracování do jiných lokalit. "Tady byla asi největší koncentrace. To znamená, že sem přivezli polotovary, které dále zpracovávali, brousili, štípali," uvedl Sirovátka.

Tomu, že by mohlo jít o bývalé dílny, nasvědčuje také to, že archeologové našli poměrně málo odštěpků na dně jam. "To může být důsledkem toho, že když je používali, tak tam samozřejmě nenechávali nějaký odpad z výroby, ale čistili je pravidelně, protože ti lidé se tam pohybovali na boso. Kdyby tam nechali nějaké ostré kameny, ostré předměty, tak by se pořezali. Argumentem pro to, že to byly dílny, je i to, že dna těch objektů byla poměrně zahlazená," dodal archeolog.

Nejde o jediné nálezy, které mají archeologové ze stavby výzkumného centra. U dalších ale období, ze kterého jsou, budou experti teprve zpřesňovat. Některé jsou nejspíš ze stejného období jako pravěké dílny, další se nejspíš vážou k prvnímu či druhému století.

Zřejmě se jim také podařilo najít další doklad toho, že oblast Turnova byla osídlena už před sto tisíci lety člověkem neandertálským. "Opakuje se situace, kterou jsme zachytili na Vesecku v minulém roce, že máme pod sprašovou návějí nějakou lidskou aktivitu v minulosti. Tato vrstva byla metr a půl metru pod úrovní, kde byly ty neolitické objekty," uvedl Sirovátka. Podle něj to odpovídá období před poslední dobou ledovou, přesné stáří by měla určit analýza. Archeologové opět využijí metodu opticky stimulované luminiscence.

 
