Piráti chtějí místa, kde budou drogy legální. U nás nejsou třeba, tvrdí ministerstvo

V evropských zemích mají možnost narkomani chodit do takzvaných aplikačních místností, kde mohou pod zdravotním dohledem brát drogy legálně. Piráti je nyní chtějí dostat i do Česka s tím, že by ubylo odhozených jehel v parcích a předešlo by se i zbytečným úmrtím. Jejich snahu podporuje i národní protidrogový koordinátor. Ministerstvo však tvrdí, že takové místnosti v Česku nejsou potřeba.

Závislý vejde do místnosti, usadí se ke stolu a pomocí předem připraveného sterilního náčiní si do těla vpíchne drogu, kterou si sám přinese. Mezitím na něj dohlíží zdravotníci, kteří jsou připraveni zasáhnout ve chvíli, kdy by klient neodhadl správné množství látky a předávkoval se.

Takzvaná aplikační místa jsou už po desetiletí nedílnou součástí nízkoprahových služeb například v Německu, Švýcarsku nebo Nizozemsku, kde napomáhají prevenci proti šíření nemocí mezi narkomany a přispívají k omezení užívání drog na ulici.

O jejich prosazení v Česku se v minulém roce snažil Tomáš Vymazal (Piráti), podnět bývalého poslance ale neměl ve sněmovně dostatečnou podporu. Podle pirátky Kláry Kocmanové se však strana navzdory loňskému neúspěchu chystá předložit podobný návrh i letos. "Aplikační místnosti ostatně doporučuje jako účinnou metodu i Světová zdravotnická organizace či Evropské monitorovací centrum pro drogy a závislost," říká poslankyně.

Zařízení by byla závislým k dispozici pouze za splnění jasně daných podmínek. Mohli by ho využívat jen plnoletí, kteří se zaregistrují do systému a mají trvalé bydliště v dané lokalitě. V rámci služby by jim pak byla k dispozici i sprcha, čisté oblečení a jídlo.

"Lidé, kteří užívají nelegální návykové látky, jsou široce stigmatizováni. Přitom se často nachází v obtížné sociální situaci, nemají domov a obecně mají obtížnější přístup ke zdravotním a sociálním službám. Zčásti nelze rozporovat, že se do takové situace dostali proto, že se užíváním drog dopouštějí protizákonného jednání. Přesto je třeba vyplývající problémy řešit," dodává Kocmanová.

"Lepší než je nechat si píchat heroin před očima dětí"

Pro je i národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil (ODS), který se v létě chystá předložit vládě plán prevence a snižování škod spojených se závislostmi. Součástí dokumentu je i návrh na otevření aplikačních místností.

"Ačkoli tato zařízení vznikají hlavně jako prevence předávkování, často uleví i okolí. Například ve Frankfurtu se díky aplikačním místům povedlo stáhnout narkomany z ulic a parků, kde se shlukovali a dělali problémy. Podobné potíže nyní řeší i Praha 5 nebo Brno-sever, kde se často rodiče bojí pustit děti na hřiště, aby se například nepíchly o jehlu," vysvětluje Vobořil.

Právě starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (ODS) by zřízení aplikačních místností uvítala. Podle ní si místní z pražského Andělu stěžují na množství narkomanů pohybujících se v parcích a kolem stanice metra. "Je to lepší než nechávat drogově závislé aplikovat si heroin na ulici před očima dětí," řekla před časem Hospodářským novinám.

Vobořil rovněž udává příklad Švýcarska, kde spolu se zavedením místností lékaři závislým poskytují i předpisy na farmaceuticky vytvořené drogy. "V Curychu klesla drobná kriminalita v lokalitě aplikační místnosti o 80 procent. Stejný přístup by mělo zvážit i Česko. Namísto toho, aby závislí sháněli peníze na drogy ilegální cestou, mají prostor na to, dát si život do pořádku, najít si práci, partnera nebo bydlení," říká koordinátor.

Situace v Česku je stabilní, tvrdí ministerstvo

Ministerstvo zdravotnictví se znovuotevření diskuse o aplikačních místnostech nebrání. Upozorňuje však, že se jedná o velmi kontroverzní téma, ke kterému nemá jednoznačný postoj. "V okolí takových zařízení by mohl vzniknout problém s bezpečností. Dále by musel zákon udávat, jaké mají mít tyto místnosti vybavení, kolik v nich má být školených pracovníků a kdo za jeho provoz převezme zodpovědnost," vysvětluje mluvčí Ondřej Jakob.

Podle ministerstva je navíc stávající situace na české drogové scéně i počet injekčních uživatelů návykových látek dlouhodobě stabilní a ve srovnání s ostatními evropskými státy nevybočuje. "Je tedy otázkou, zda taková zařízení potřebujeme," dodává mluvčí.

Tvrzení ministerstva ovšem vyvrací zjištění Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky z května roku 2019, která zjistila, že množství injekčních uživatelů drog v Česku je v porovnání s ostatními zeměmi Evropy nadprůměrné. Podle jejího dokumentu bralo injekčně tvrdé drogy téměř padesát tisíc narkomanů, pod jejich vlivem zemřelo 217 lidí, z toho 42 na předávkování.

Poslanci se neshodnou

Aplikační místnosti podporuje také poslanec Aleš Juchelka (ANO), který je vnímá jako příležitost k tomu, aby sociální pracovníci navázali s drogově závislými bližší kontakt. "Díky osobnějšímu přístupu těchto zařízení by mohli být klienti více naklonění k tomu, vyslechnout rady zdravotníků a jít se léčit," myslí si poslanec.

Nápad má příznivce i mezi dalšími poslanci ze zdravotního a sociálního výboru. Vítá ho například Jan Kuchař (STAN) nebo lidovci Antonín Tesařík a Vít Kaňkovský, podle kterých je však v případě změny zásadní stanovení přísných pravidel.

Naopak Lucie Šafránková (SPD) se zaváděním služby nesouhlasí. "Nemáme dostatek zdravotníků, kteří by museli být v zařízení přítomni. Je potřeba se spíše zaměřit na podporu primární prevence, která je v Česku nedostatečná," vysvětluje svůj postoj poslankyně. Stejný názor zastává i Karla Maříková (SPD), podle které je jedinou přípustnou formou pomoci pro drogově závislé odvykací léčba.

Část oslovených poslanců si je však svým postojem k aplikačním místnostem nejistá. "Nemám jednoznačný názor. Osobně se spíše přikláním ke zvýšené prevenci na školách, ve zdravotnických zařízeních či v rámci volnočasových aktivit mezi dětmi a mládeží, abychom tyto místnosti nemuseli zřizovat," říká Pavla Golasowská (KDU-ČSL).

Podobně to vidí i Pavla Pivoňka Vaňková (STAN). "Toto téma nepovažuji v současné době za prioritní, přestože ho Piráti opět zvedají. Musela by mu předcházet detailní odborná i veřejná debata," dodává. Podle poslance Kamala Farhana (ANO) by měla zařízení být zavedena pouze v pečlivě vybraných lokalitách, celoplošné zavedení místností by však nepodpořil.

