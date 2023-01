Antropoložka: Merkelové vyčítali, že je robot, Nerudové faleš. I proto, že jsou ženy

Když žena kandiduje na prezidentku, čili do pozice, kterou si v Česku uzurpují výhradně muži, publikum jí to začne vracet, neboť vybočuje z jeho obrazu "autentické ženy". "U žen je téma autenticity na mnohem tenčím ledu, očekáváme od ní projevy emocí, ale ty pak začneme označovat za falešné," upozorňuje digitální antropoložka a socioložka Marie Heřmanová v rozhovoru s Lindou Bartošovou.

Ekonomku a kandidátku na prezidentku Danuši Nerudovou kritici kárají za to, že podle nich není autentická, má masku a snaží se zapůsobit na všechny. Podle Marie Heřmanové je to do velké míry tím, že je žena.

"U mužů se autenticita tolik neřeší. A nemám ráda ani srovnávání Danuše Nerudové se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, protože je to zase jen kvůli tomu, že jsou ženy, i když nemají moc společného. Petra Pavla také nikdo nesrovnává s Andrejem Kiskou," vysvětluje socioložka.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz hovoří i o tom, jakou roli mohou hrát symboly, které politici používají, aby na veřejnost působili podle svých představ. Jako příklad mohou posloužit brýle bez dioptrií, které nosil kandidát na prezidenta před pěti lety Jiří Drahoš. "Tyto detaily mohou fungovat, ale také 'uvěřitelnost' člověka významně narušit," říká k tomu Heřmanová, jež se zabývá sociálními sítěmi a chováním lidí na nich.

Krok kandidáta Andreje Babiše, který na internetu sdílel falešné snímky, na nichž mu vyjadřuje podporu premiér Petr Fiala či předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová, považuje za problematický. "Etické to není, ale chytré to je velmi," dodává.

Hlavní témata rozhovoru:

0:45 - 3:30 O tom, proč se autenticita těžko definuje a proč to není vrozená vlastnost.

3:30 - 7:05 Proč právě ženy často vnímáme jako falešné a jaké máme od jejich veřejné komunikace očekávání.

7:05 - 8:30 Proč je Zuzana Čaputová ideálem "autentické ženy"? A je někdo takový i v českém politickém prostředí?

8:30 - 11:15 Zdá se, že Andrej Babiš na své voliče působí autenticky i skrze vícero paradoxů, proč to jeho voličům nevadí?

11:15 - 12:25 O tom, jaký vliv může mít přidání falešných prvků ke své image.

12:25 - 14:40 Je letošní kampaň, která probíhá na sociálních sítích, něčím výjimečná? Jsou kandidáti influenceři?

14:40 - 15:50 Do jaké míry voličům imponují snahy kandidátů se jim přiblížit, ať už na sítích, nebo v reálu.

15:50 - 17:50 Je dnes osoba prezidenta/prezidentky v rámci kampaně stále vnímaná jako formální autorita nebo spíše jako "obyčejný člověk"?

17:50 - 18:50 Je (ne)etické využívat zmanipulované vizuály skryté za humor v rámci kampaně na sítích?

18:50 - 19:48 Podařilo se letos některému z kandidátů opanovat virtuální prostor?