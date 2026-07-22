Antimonopolní úřad bude muset znovu vyměřit pokutu za digitalizaci, rozhodl soud

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) bude muset znovu vyměřit pokutu, kterou v roce 2024 potrestal ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení (DSŘ) mimo tendr. Původně milionovou pokutu zrušil Krajský soud v Brně na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu z letošního května. Vyplývá to z rozhodnutí dostupného na úřední desce soudu.
Krajský soud v Brně se věcí zabýval už podruhé, poprvé v srpnu 2025 rozhodnutí ÚOHS i jeho předsedy Petra Mlsny potvrdil. Ministerstvo pro místní rozvoj rozsudek napadlo kasační stížností u NSS, kde uspělo a věc se tak vrátila na krajský soud, který při rozhodování musel zohlednit právní názor NSS.
Na rozhodnutí Krajského soudu reagoval bývalý ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti). Uvedl, že verdikt podle něj potvrzuje, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v kauze digitalizace stavebního řízení rozhodl nesprávně. Kritizoval také postup předsedy ÚOHS Petra Mlsny, který podle něj přispěl k časové tísni, v níž se ministerstvo při přípravě projektu ocitlo.
Zároveň připustil, že digitalizaci stavebního řízení provázely chyby. „Nikdy jsem netvrdil, že se při digitalizaci stavebního řízení nestaly chyby. Ty, které jsem mohl ovlivnit a za které nesu svůj díl odpovědnosti, jsem opakovaně pojmenoval,“ prohlásil.
Podle bývalého ministra se ministerstvo pustilo do největšího digitalizačního projektu za poslední tři desetiletí. „Zastavili jsme nevýhodné zakázky za miliardy, které i odborníci označovali za možný tunel, a přerušili jsme penězovody velkých hráčů napojených na původní řešení. Tím jsme šlápli na kuří oko těm, kteří na neutěšeném stavu státní digitalizace dlouhodobě vydělávali,“ uvedl.
Dodal, že systémy jsou podle něj již v provozu a občané je běžně využívají. „Stojím za tím, že bylo správné odmítnout miliardový tunel a začít budovat systém, který bude patřit státu, nikoliv několika vybraným dodavatelům. A na tom se nic nemění,“ uzavřel.
Podle rozhodnutí ÚOHS ministerstvo zadalo zakázku na digitalizaci v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by splnilo zákonem stanovené podmínky pro použití tohoto druhu zadávacího řízení. Ministerstvo proti rozhodnutí podalo rozklad k předsedovi ÚOHS Petru Mlsnovi, v němž argumentovalo zejména časovou tísní poté, co ÚOHS zrušil předchozí vypsaný tendr. Tento argument ale Mlsna nevyslyšel. Uvedl, že MMR si situaci způsobilo samo tím, jak nastavilo podmínky v předchozím zrušeném tendru.
Krajský soud nyní zrušil část rozhodnutí ÚOHS s rozhodnutím o výši pokuty. Podle závazného právního názoru NSS a nyní i krajského soudu úřad při jejím výpočtu chybně zohlednil jako přitěžující okolnost, že ministerstvo neiniciovalo změnu právní úpravy ani odklad účinnosti novely stavebního zákona. Zbytek rozhodnutí ÚOHS zůstává v platnosti.
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