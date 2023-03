Aplikace sbírá důkazy domácího násilí. Policii přes ni zavolaly už čtyři stovky obětí

Britská aplikace Bright Sky v Česku pomáhá s řešením domácího násilí již třetím rokem. Oběti skrze ni mohou bezpečně požádat o pomoc, získat informace o svých právech nebo si vést deník pro uchovávaní důkazů o násilí. Policie řeší ročně zhruba 8,5 tisíce incidentů, které mají znaky domácího násilí, přes tisíc násilníků pak vykáže z vlastního domu.

Aplikace pomohla odhalit násilí i Petře. Ta nejprve vyhledala pomoc v neziskové organizaci Rosa, poskytující pomoc ženám, které jsou oběťmi agrese ze strany partnera či blízké osoby. Do centra přišla jako mnoha dalších s nejistotou, zda to, co zažívá, je skutečně domácí násilí. V aplikaci Bright Sky využila funkci vedení deníku, kde si zaznamenávala všechny formy násilí, ke kterým ve vztahu dochází, i s konkrétními daty.

Vedoucí poradenského centra Rosa Branislava Marvánová Vargová uvedla, že k násilí ve vztahu nedochází soustavně 24 hodin denně. Jde ale spíše o koloběh, kde se střídá období narůstání napětí s vlastním násilím a klidovou fází. "Oběti domácího násilí mají nejčastěji motivaci vyhledávat pomoc, když nastupuje období klidu," popsala Marvánová Vargová. Díky pravidelnému zaznamenávání mohla Petra zpozorovat, že k agresi partnera dochází za posledního půl roku mnohem častěji a cyklus se už neopakuje v rámci měsíců, ale týdnů. Situaci tak začala řešit.

Doposud si aplikaci stáhlo přes devět tisíc Čechů. Stejnojmenný web pak navštívilo více než 81 tisíc lidí. Ve funkci zaznamenávání důkazů si v loňském roce uložilo podklady ve formě textů, fotek, audia nebo videa přes 500 lidí. "Tyto důkazy jsou pak využitelné v přestupkovém řízení," řekl Jan Paďourek z ministerstva vnitra.

Mezi nejčastěji vyhledávané funkce v české verzi aplikace patří definice o různých formách násilí a tříminutový dotazník "Jsem v ohrožení?", který slouží k vyhodnocení rizika, zda se daná osoba nachází v násilném vztahu, či nikoliv. Uživatelé často hledají také informace o odchodu od násilného partnera, kde se dozvědí, co si s sebou vzít nebo koho kontaktovat.

Nově Bright Sky obsahuje oddíl praktických informací pro oběti. Průvodce českými zákony poradí s vybranými životními situacemi, s právy obětí násilí či jak se chránit před kontaktem s agresorem.

Největší návštěvnost zaznamenala aplikace v červenci a v listopadu loňského roku po kampaních na sociálních sítích. Výrazný nárůst byl také mezi prosincem a letošním lednem. Zájem o vyhledání pomoci se tak po vánočních svátcích zdvojnásobil. "V loňském prosinci byla prosba o pomoc využita 96krát, ale v lednu to už bylo 209krát," uvedla manažerka projektu Veronika Řídelová.

Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková sdělila, že během následujících týdnů představí zákon, který přinese jednotnou definici domácího násilí. Snahou je také sjednotit přístup všech relevantních profesních skupin k tomu, jak nahlížet na práva a potřeby obětí.

S nápadem na aplikaci Bright Sky přišel bývalý britský policista. Aplikace je anonymní, vývojáři tak nemají informace o pohlaví, věku či poloze uživatele. Pro Čechy je dostupná od února 2020, Česko je po Velké Británii a Irsku třetí zemí, kde začal projekt fungovat. Momentálně je služba dostupná ve 23 jazycích a třinácti zemích světa. Za loňský rok v Česku přes aplikaci volalo na tísňovou linku okolo 400 lidí.

