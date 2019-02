Policie vyklízí budovu soudu kvůli nahlášení bomby. Řešit se měla kauza metanol

Policie evakuuje lidi z budovy Vrchního soudu v Olomouci, anonym nahlásil, že je tam bomba. Soud měl rozhodnout v kauze metanol. Obžalovaní jsou zatím v budově, jednání ve čtvrtek ale zřejmě podle mluvčího soudu nebude. Předpokládá, že zaměstnanci se budou moci do budovy vrátit kolem poledne, až ji policie prohledá.

Vrchní soud měl rozhodnout v případu šesti obžalovaných z ostravské větve kauzy metanol, kterým krajský soud za ohrožování zdraví závadnými potravinami uložil tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců.

Podrobnosti připravujeme.