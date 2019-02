Policie vyklízí budovu soudu kvůli nahlášení bomby. Řešit se měla kauza metanol

Policie evakuuje lidi z budovy Vrchního soudu v Olomouci, anonym nahlásil, že je tam bomba. Soud měl rozhodnout v případu šesti obžalovaných z ostravské větve metanolové kauzy. Podle mluvčího soudu Stanislava Cika jednání ve čtvrtek zřejmě nebude. Budovu postupně opouštějí zaměstnanci soudu. Mluvčí neřekl, zda mezi evakuovanými byli i obžalovaní, které ráno přivezla eskorta.

Před soudem je několik policejních vozů a také členové zásahové jednotky, okolí soudu policie uzavřela. Budovu má zkontrolovat pyrotechnik. Mluvčí soudu předpokládá, že se zaměstnanci budou moci vrátit do budovy kolem poledne, až ji policie prohledá.

Část Masarykovy třídy vedoucí kolem budovy vrchního soudu bude kompletně uzavřena. Na pokyn policie musejí provozovatelé uzavřít i obchody v okolí a odejít. Na místo dorazila dvě hasičská auta, čeká se na pyrotechnika se psem vycvičeným na vyhledávání výbušnin. Od půl jedenácté by měla být ulice uzavřena i pro dopravu, včetně tramvají. Policie bude prohledávat i okolí soudu.

Soud měl ve čtvrtek rozhodnout v případě metanolové kauzy. Šesti obžalovaným z ostravské větve kauzy krajský soud uložil za ohrožování zdraví závadnými potravinami tresty vězení v rozmezí od pěti let a čtyř měsíců do osmi let a čtyř měsíců. Státní zástupce u pěti z šesti obžalovaných žádá vyšší tresty. Obžalovaní však vinu popírají a odvolací soud žádají většinou o zproštění. Případ se vrátil odvolacímu soudu v Olomouci podruhé. První rozsudek vrchní soud zrušil a vrátil kraji.

Otrávený alkohol od hlavních distributorů dodávali do Havířova i na Přerovsko, několik lidí po jeho pití zemřelo, uvádí obžaloba. Jde o poslední hlavní obžalované v kauze. Metanolová aféra vypukla v roce 2012 a vyžádala si pět desítek životů.