ANO zřejmě ustoupí od návrhů změn v EET. Bojí se, aby nepadl celý daňový balíček

Vládní koalice má v plánu jednat o pozměnovacích návrzích k EET ještě před jednáním Sněmovny. "Budeme se snažit zákon nechat ve stávající podobě," řekl po jednání koaliční rady předseda sněmovního klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že kvůli neshodě na EET nepadne celý daňový balíček. S návrhem změn přišel vicepremiér v prosinci, za což sklidil kritiku z řad ČSSD.

Praha - O pozměňovacích návrzích k elektronické evidenci tržeb (EET) bude vládní koalice jednat ještě krátce před jednáním Sněmovny. ANO zřejmě ustoupí po dohodě s ČSSD od návrhů na změny v EET.

"Budeme se snažit zákon nechat ve stávající podobě," řekl po jednání koaliční rady předseda sněmovního klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) doufá v to, že kvůli neshodě na EET nepadne celý daňový balíček.

Lidovci, kteří přišli s vlastními změnami v EET, jsou podle svého místopředsedy Jana Bartoška postaveni do nepříjemné situace, kdy mají volit mezi svými návrhy a padnutím celého balíčku daňových změn. Ten obsahuje i priority, které KDU-ČSL prosazuje.

"Domluvili jsme se, že se k tomu ještě vrátíme, protože sociální demokraté na EET nechtějí měnit nic. Návrh z naší strany ohledně paušální daně nechtějí, návrhy KDU-ČSL ohledně výjimek nechtějí podpořit ani ČSSD, ani my. Doufejme, že to proběhne tak, aby nebyl ohrožen celý ten daňový balíček," uvedl Babiš. S návrhem změn přišel v prosinci, za což sklidil kritiku z řad ČSSD.

Balíček, jenž například zvyšuje daňové slevy na druhé a další děti, které podporují lidovci, budou poslanci schvalovat v tomto týdnu, pravděpodobně ve středu. Hlasování o normě bude vedle novely o střetu zájmů jedním z nejsledovanějších bodů schůze. Rozpočtový výbor žádné pozměňovací návrhy týkající se výjimek z elektronické evidence tržeb nepodpořil. Podali je poslanci vládní KDU-ČSL i Babiš. Pravice chce celý systém úplně zrušit. Požaduje také snížení sazeb daně z přidané hodnoty.

Protože podle Babiše není jasné, jak bude opozice hlasovat, chce, aby se koalice před hlasováním dohodla na společném postupu. Jednání se uskuteční v den hlasování Sněmovny. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) po jednání uvedl, že shoda panuje na tom, že vládní poslanci nepodpoří návrhy opozice mířící ke změnám daně z přidané hodnoty. Aby "nedošlo k hlasovací nehodě", je i podle něj třeba domluvit se na společném hlasování.

"Jako koaliční partneři jsme se dostali do nepříjemné situace," komentoval vývoj místopředseda KDU-ČSL Bartošek s tím, že ANO podmiňuje schválení celého balíčku tím, že lidovci ustoupí od svých návrhů na změny v EET.

Vládní daňový balík v původně předložené podobě zvyšoval hlavně daňové slevy na druhé a další dítě a zpřísňoval podmínky pro získání daňového bonusu. Zahrnoval změny v sedmi daňových zákonech. Protože se jeho projednávání zdrželo, doporučil rozpočtový výbor posunout jeho účinnost až na 1. dubna a také podpořil návrh, aby bylo možné vyšší daňové slevy využít zpětně už od počátku roku.

Sociální bydlení proberou s koaličními experty

Návrh zákona o sociálním bydlení má ministerstvo práce ještě jednou co nejrychleji prodiskutovat s koaličními experty v připomínkovém řízení. Hnutí ANO se nelíbí plán vzniku nového státního úřadu, který by měl sociální bydlení zajišťovat.

"Zřizovat nový úřad, aby to zase dělali úředníci z Prahy nebo Úřadu práce, je podle našeho názoru špatná cesta," uvedl po jednání koaliční rady předseda ANO Andrej Babiš. Kompetence by podle něj měla připadnout obcím a stát by měl být v "rezervě" s dostatečnou kapacitou financí.

Zákon vychází z koncepce, kterou kabinet schválil. Podle první verze normy z loňského září měly sociální byty zajišťovat obce, měly na to dostat peníze od státu. Ministerstvo práce dostalo tisíce připomínek. Poslední verzi dokončilo těsně před Vánocemi. Podle ní by se obce mohly do systému zapojit dobrovolně. Za ty, které by sociální byty nechtěly mít, by je potřebným zajišťoval právě nový státní úřad.

autor: ČTK