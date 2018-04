ANO zřejmě podpoří vyšší nemocenskou v prvních třech dnech, tvrdí Brabec. Nejdříve ale za rok

před 9 hodinami

Hnutí ANO zřejmě vyhoví požadavkům ČSSD a KSČM na zavedení 60procentní nemocenské v prvních třech dnech nemoci. Změnu chce ale posunout minimálně na červenec 2019.

Praha - Zrušení takzvané karenční doby by mělo být propojeno s kompenzačními opatřeními pro zaměstnavatele a zavedením elektronické neschopenky, řekl vicepremiér a místopředseda vládního hnutí Richard Brabec v odpovědi České televizi.

Kvůli přípravě spojených opatření by ANO preferovalo odložení změny minimálně na červenec 2019, ještě raději na začátek roku 2020, dodal.

O zrušení karenční doby, jak je navrhla ČSSD, by sněmovna mohla začít jednat v pátek. Poslanci o tom rozhodli v úterý při projednávání změn programu schůze.

Návrh je stále součástí vyjednávání ANO a ČSSD o koaliční vládě. Brabec uvedl, že ve hře je nyní odložení termínu spuštění nové podoby nemocenské, procentuální výměra zřejmě projde v podobě podporované komunisty a socialisty.

Zaměstnanci by podle sociálnědemokratické novely zákoníku práce dostávali i v prvních třech dnech 60 procent platu, náklady by nesl zaměstnavatel. Zaměstnavatelům i osobám samostatně výdělečně činným by se ale o 0,2 procentního bodu snížily odvody na nemocenské pojištění.

Na stole je více variant

Vládní hnutí ANO připouštělo jiné parametry. Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo dvě možnosti. Dávalo přednost variantě, podle níž by nemocní dostali první tři dny 30 procent platu a zaměstnavatelé by propláceli první až 11. den stonání místo nynějšího čtvrtého až 14. dne.

Druhá možnost předpokládá 60procentní nemocenskou současně se zavedením vyšších odvodů pro zaměstnance.

Nyní nedostávají zaměstnanci v prvních třech dnech nemoci nic. Náhradu mzdy poskytuje od čtvrtého do 14. dne nemoci za pracovní dny zaměstnavatel, a to tři pětiny průměrného denního výdělku. Od 15. dne se dávky poskytují z nemocenského pojištění.

VIDEO: Máte přehled o nemocenské?