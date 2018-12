ANO po Štěpánkovi nominovalo do vysílací rady Petrova

O místo v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání se ve sněmovně budou ucházet čtyři zájemci. Poslanci již jednou volbu absolvovali, nikoho však nezvolili, když nominand ANO Petr Štěpánek, který nabádal ke zničení České televize, pod tlakem veřejnosti svou kandidaturu stáhl. Vládní hnutí chce nyní do rady dosadit Vadima Petrova. Ten je synem hudebního skladatele Vadima Petrova, kterého letos v říjnu vyznamenal prezident Miloš Zeman za zásluhy o stát v oblasti školství a kultury.

TOP 09 navrhuje do vysílací rady její bývalou místopředsedkyni Miladu Richterovou, která bude usilovat o znovuzvolení. Právě její místo se obsazuje, mandát jí skončil na začátku října. Piráti do boje o volné místo posílají opět právničku Olgu Ulrichovou, která v první volbě neuspěla. I komunisté mají svého favorita, v radě by rádi měli Jaroslava Kravku.

Volba nového člena rady proběhla ve sněmovně již v říjnu. Poslanci však vybírali pouze mezi Ulrichovou a lidoveckým kandidátem Patrikem Košickým, ovšem nezvolili nikoho.

Před volbou svou kandidaturu totiž stáhl nominand ANO Petr Štěpánek. Bývalý politik ODS publikuje své texty na serveru Parlamentní listy nebo Protiproud, ve kterých používá velmi silná, místy i vulgární slova. Českou televizi v nich označuje za "zločineckou organizaci" nebo za "hlavního škůdce českého národa". "Kavčí hory podminovat a zmáčknout knoflík," napsal například v červenci na Facebook.

Útočil však i na hnutí ANO. Kabinet Andreje Babiše a samotného premiéra označil za "estébáckou vládu na čele se slovenským gaunerem". Poslanecký klub vládního hnutí ho nakonec po kritice veřejnosti a opozice odmítl podpořit. Ve stejnou dobu však Štěpánek oznámil, že si svůj úmysl kandidovat rozmyslel.