ANO není toxická značka. Pokud neuspěji, vezmu to s pokorou, tvrdí primátor Ostravy

Připouštím, že může vyhrát někdo jiný, říká primátor Ostravy Tomáš Macura v rozhovoru pro Aktuálně.cz krátce před volbami, ve kterých bude už potřetí bojovat o post primátora. Třetí největší město v Česku vede osm let v barvách hnutí ANO a podle svých slov nemá důvod na tom nic měnit. "ANO není toxická značka," tvrdí Macura, který se v minulosti snažil neúspěšně změnit směřování hnutí.

Před časem jste říkal, že potřetí už do komunálních voleb nepůjdete, nakonec jste názor změnil. Budou to vaše poslední volby?

Nebudu to raději nahlas říkat, protože jsem skutečně tvrdil, že už nepůjdu ani do těchto voleb. A jak vidíte, jsem tady.

Proč jste změnil názor?

Dlouho jsem nad tím přemýšlel. Ale podívejte se tady v kanceláři kolem sebe. Když jsem měl v květnu narozeniny, tak mi sem kolegové tajně přinesli řadu cedulí, na kterých jsou naše realizované projekty za poslední léta. A když jsem to viděl, řekl jsem si, že ještě jednou do voleb půjdu. Hodně jsme toho tady udělali a hodně toho ještě udělat musíme.

Takže nebudete to nakonec zkoušet i počtvrté v roce 2026?

Za dva roky mi bude šedesát a rád bych si život ještě trochu užil. Nechci, aby mě odtud z radnice vynesli s papučema dopředu. To opravdu ne.

Neuvažoval jste nikdy nad tím, že byste nekandidoval za hnutí ANO? Několikrát jste v minulosti dával najevo, že se vám jeho směřování spíše doleva nelíbí, a dokonce jste se to snažil neúspěšně změnit.

O odchodu z ANO jsem ale neuvažoval. Před osmi lety mě oslovilo tím, že se jednoznačně vymezilo proti korupci, deklarovalo liberální, proevropský přístup a slibovalo, že nebude politikařit, ale pracovat. A já se tohoto snažím tady v Ostravě poctivě držet.

Ale sám víte, že mnozí lidé namítají, že dnes je to jiné ANO než někdy před osmi lety. Ani váš předseda Andrej Babiš, který nyní stanul jako obžalovaný u soudu, vás dvakrát nemusí.

To, že se hnutí ANO někde trošku ideově rozplizlo a začalo cílit někam jinam, to je sice realita, ale já se snažím o nějaké ideové ukotvení. Mám za to, že značka ANO není nějaká toxická, byť se to rádo říká. Znám v ANO spoustu šikovných lidí napříč republikou. To není přece jenom o předsedovi Andreji Babišovi.

Mluvíte s panem předsedou Babišem vůbec ještě? Na zahájení kampaně hnutí ANO jsme vás neviděli.

Naposledy jsme se bavili na celostátním sněmu hnutí v únoru. Pak jsme se viděli, když sem před pár týdny přijel s obytňákem. To jsme si ale jen podali ruku a popřáli si dobrý den. Jinak ne.

Kdyby kandidoval na prezidenta, dal byste mu hlas?

Osobně si myslím, že kandidovat nebude, pozice prezidenta by mu nevyhovovala. Já bych mu doporučil, aby nekandidoval. On je manažerský typ, post premiéra je pro něj vhodnější.

Pro některé jsem v kampani hlavním terčem

V Ostravě vládnete s ODS, lidovci i Piráty, máte pohodlnou většinu. Myslíte, že toto spojení udržíte a vy zůstanete v čele? Nebo cítíte, že by to tentokrát nemuselo vyjít?

Samozřejmě si připouštím, že třeba vyhraje někdo jiný. Jsem docela pokorný člověk, může se stát leccos. A pokud se to stane, tak to přijmu. Třeba naše ANO nevyhraje. Mám pocit, že taková kampaň jako letos ještě nebyla, je hodně osobní a já jsem pro některé terčem. Ale jinak bych rád pokračoval se současnými partnery.

Starostové pro Ostravu vás v kampani obviňují, že jste ve střetu zájmů. I když nikoho nejmenují, je zřejmé, že nepovažují za správné, když hlasujete pro městské peníze festivalu Colours of Ostrava, s jehož ředitelkou Zlatuší Holušovou vlastníte hotel na Srí Lance. Jste ve střetu zájmů?

Nejsem. Já to teď s právníky pro jistotu ještě jednou řešil a oni mi řekli, že to žádný střet není. Že s ní vlastním hotel je dávno veřejně známá informace. Festivalu se začaly dávat dotace dávno předtím, než jsem já přišel na radnici. Za mě se dokonce tyto dotace začaly snižovat. Navíc je schvaluje celé zastupitelstvo.

Upozorňoval jste v minulosti zastupitele na to, že s ní máte hotel?

Při prvních hlasováních jsem je upozorňoval. Jde skutečně o veřejně známou informaci, navíc peníze jsou součástí několikaletého grantu. Obvinění Starostů pro Ostravu, že peníze končí v hotelu, jsou zcela nepravdivé, naprosto absurdní. Už jsem požádal jejich lídra, aby takové kampaně zanechali.

Myslíte, že většina lidí je v Ostravě spokojená, nebo převažuje naštvání?

Může to znít zvláštně od primátora, ale já si myslím, že Ostrava se neskutečně proměňuje. A vůbec neříkám, že je to jen moje zásluha, je to zásluha řady dalších lidí kolem mě, určitě toto zlepšování začalo ještě před námi a bude pokračovat po nás. Já jsem rád, že jsem toho součástí. Kdo znal Ostravu dvacet let zpátky a nebyl tu, tak se nestačí divit, jak moc se proměnila.

My jsme se lidí hodně ptali na to, co se jim v Ostravě líbí a nelíbí. Hodně se zajímají o městskou nemocnici, někteří mají pocit, že se modernizuje pomalu a personálně na tom není moc dobře.

Uvědomte si, že naše nemocnice má stopadesátiletou historii. Z nemocnic, které vlastní město, a ne stát nebo kraj, jde o jednu z největších v Česku. Je to obrovský balvan, protože v minulosti se do ní neinvestovaly peníze. Brzy po svém nástupu jsem slíbil, že nemocnici dáme do pořádku a na tom pracujeme.

Jak?

Založili jsme například speciální fond, do kterého dáváme ročně desítky milionů korun, nyní jsou tam téměř dvě miliardy, z toho platíme opravy. Celkově nás bude stát rekonstrukce 10 miliard a bude rozložena zhruba do 15 let. Nejde ale všechno dělat naráz, určitě ji ale nadále budeme modernizovat a rozvíjet. Lidé musí mít trpělivost.

A co personální záležitosti? Máte dostatek kvalitních zdravotníků?

Která nemocnice dnes nemá problém s doktory, se zdravotníky? Mají ho všechny. My se tady v Ostravě snažíme alespoň vzájemně koordinovat, abychom si nepřetahovali s dalšími dvěma nemocnicemi pracovní síly. Snažíme se podporovat místní lékařskou fakultu, která je velkým zdrojem mediků, ale i středního zdravotnického personálu. Neexistuje žádné jiné velké město v České republice, které z vlastního rozpočtu tak podporuje vysoké školy jako my tady. Teď jsme se zavázali, že podpoříme i vznik nového oboru stomatologie, protože je zubařů velmi málo.

Jak vidíte kvalitu ostravských vysokých škol? Lídr koalice Spolu v některých debatách volal po větší kvalitě těchto škol. Byl k nim i dost kritický. Vy možná budete diplomatičtější, nebo ne?

Ale nebudu o mnoho diplomatičtější, obě univerzity mají hodně co zlepšovat, obě jsou až na některé výjimečné obory místem druhé volby. Není to zpravidla u zájemců o studium láska na první pohled. Ale i to je důvod, proč se univerzitami zabýváme, dáváme jim peníze, vytváříme projekty, poskytujeme bydlení přicházejícím výzkumníkům.

Patříte mezi ty, kteří touží po stavbě nové budovy filharmonie. Ale nebylo by lepší dát ty peníze třeba zrovna do nemocnice?

Ale my přece musíme investovat do všeho. Nemůžeme si říci, že například teď budeme deset let investovat jenom do nemocnice. Nebo někdo na zastupitelstvu mi říkal, že dokud ve městě nevybudujeme kompletní kanalizaci, tak nemůžete investovat do něčeho jiného. To přece nejde takto říci.

Ale odhadujeme, že ten kdo bude proti investici do budovy filharmonie, tak na tom vydělá nějaké hlasy.

Realizace koncertního sálu je odvislá od toho, jestli se nám, stejně jako Praze a Brnu, podaří nashromáždit zejména externí finance. Jestliže se nám to nepodaří nejpozději na jaře příštího roku, tak budu muset říci: Je mi líto, tento projekt odkládáme a omezujeme se jen na rekonstrukci kulturáku, který by nám jinak spadl na hlavu.

Není pro Ostravu zásadnější problém, že jí ubývají obyvatelé?

Osobně nedělám z vylidňování zásadní problém, my víme, že ve všední dny najede do Ostravy přes 100 tisíc lidí z okolí. Podle SIM karet víme, že přes týden má město 350 až 400 tisíc lidí. Ale samozřejmě se snažíme proti odchodu lidí bojovat, usilujeme skutečně o zvýšení kvality života ve všech ohledech.

Tento problém souvisí i s tím, že Ostravě stárne populace.

To si uvědomuji stále více, přibývá nám a bude ještě přibývat seniorů. Lidé budou stále více potřebovat sociální služby, zdravotnické služby, vedle nemocnice musíme investovat do domovů pro seniory a do dalších podobných zařízení. A nejen do stavby budov, ale také do samotných služeb, do péče o seniory a nemocné.

V Ostravě byla vždy velkým tématem špatná kvalita ovzduší. Je jasné, že oproti minulosti se výrazně zlepšilo, ale i tak lidé poukazují například na výrazný zápach v některých městských částech, ale také na znečištění v ovzduší.

S minulostí se to nedá vůbec srovnávat. Ale pochopitelně pracujeme na dalším zlepšování. Každý průmyslový zdroj v Ostravě se snaží o ekologičtější provoz, nebo má ekologizaci v plánu. Vedle toho si vezměte, že my v Ostravě jsme jako první velký dopravce v zemi zrušili provoz na dieselové motory.

Mimochodem, už někdy přemýšlíte nad tím, co budete dělat, až tady na radnici skončíte? Vyrazíte na Srí Lanku? Nebo se budete věnovat výcviku psů, což je vaše velká záliba?

Nikdy jsem neměl problém si najít své vlastní uplatnění. Určitě nebudu sedět v důchodu doma, budu chtít pracovat. Najdu si nějakou oblast soukromého podnikání, do kterého bych nějakou energii ještě dal. Chci také hodně číst, určitě bych se staral i o hotel. Zvířata jsou moje velká láska, mám pocit, že na rozdíl od lidí u nich člověk ví, co od nich může čekat. Myslím, že si s nimi rozumím více než s lidmi.

To jste náš překvapil. Jestliže jste dvakrát vyhrál volby, čekali bychom, že si s lidmi naopak velmi rozumíte.

To se jen zdá, já jsem spíše introvert.