ANO na jihu: Pískot i skandování estébák. Babiš mluvil o „dvou miliardách v p*deli“

Do Českých Budějovic vyrazil premiér Andrej Babiš (ANO) i jeho straničtí vládní kolegové. Napřed zavítali na agrosalon Země živitelka, poté pod dohledem Černé věže uspořádali mítink. Na něm se sešli nejen příznivci hnutí, ale také odpůrci. A ti o sobě dali dost hlasitě vědět. Pískali na píšťalky, skandovali „hanba“ nebo „estébák“ někteří měli nad hlavami červené karty.
Setkání s příznivci naplánovali politici ANO v samém centru města na náměstí Přemysla Otakara II. Za Babišem a spol. dorazily vyšší desítky jeho příznivců. Ti obklopili prakticky každého politika hnutí ANO, který dorazil.
První byl ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka, po něm dorazil vicepremiér Karel Havlíček a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Oba rodáci z Českých Budějovic, což hlavně Havlíček několikrát zmínil.
Asi 15 minut před zahájením samotného mítinku přijel i předseda Andrej Babiš. Okamžitě se kolem něj utvořil hlouček lidí, kteří se s premiérem fotili a on se jim podepisoval. Nejčastěji do knížek vydaných hnutím ANO, které byly k mání na místě.
„Řeší rozpočet,“ odpovídal předseda vlády na dotazy, proč nedorazila také šéfka státní kasy Alena Schillerová, jejíž přítomnost byla původně také avizována.
„Estébák“, skandovali odpůrci
Za půlkruhem příznivců sešikovaným před mikrofony se pak sešel i hlouček několika desítek Babišových odpůrců. Ti o sobě dali vědět ve chvíli, kdy se premiér ujal slova. Ozval se pískot a křik, nad hlavami protestujících se objevily také transparenty, nebo červené karty. Lidé během akce skandovali hesla jako „hanba“, případně „estébák“ nebo „Vrať miliardy!“.
Docházelo také k vyhroceným diskusím mezi podporovateli ANO a protestujícími lidmi. Do těch se zapojoval i šéf komunikace Úřadu vlády Martin Vodička, který vyzýval protestující, ať přijdou svoje výtky říct na mikrofon. Mezi protestující se také vmísil místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO), který přijel na zemědělský veletrh Země živitelka.
Babiš se snažil tvářit, že protestující nevnímá a moderoval debatu. „Nikdo nikdy neposlouchá. To je demokratická vláda, každý si dělá, co chce,“ řekl Babiš, když svolával ministry k sobě, aby mohla začít debata.
Premiér napřed shrnul, co vláda řeší. Zmínil sucho, jednání o rozpočtu a také zdravotnictví, které je prý na první místě. Jelikož v Českých Budějovicích bylo pod mrakem a přišla i krátká přeháňka, Babiš toho využil, aby připomněl svoji modlitbu za déšť.
„Domlouval jsem Jezulátku“
„My bychom si přáli, aby pršelo pořádně, ale tak já jsem domlouval Jezulátku. Občas si můžeme udělat srandu sami ze sebe, ne?“ smál se premiér.
Po něm se ujali slova postupně Havlíček, Vojtěch a Juchelka, kdy každý ministr zdůrazňoval výsledky a připravované změny svého resortu. Havlíček mluvil o cenách energií, kdy vláda podle něj „ukončila solární tunel“ a snížila tím ceny elektřiny.
Mínil tím skutečnost, že stát na sebe převzal platbu za obnovitelné zdroje energií a pokračovat v tom má i příští rok. Jen letos to vyjde státní pokladnu na asi 41 miliard korun. Havlíček připomněl vládní slib, že stát převezme stoprocentní kontrolu nad výrobní částí společností ČEZ. „Věříme, že v tomto volebním období to splníme,“ dodal vicepremiér.
Vojtěch pak mluvil o investicích a digitalizaci zdravotnictví nebo o nárůstu studentů lékařských fakult, od kterého si nejen ministr slibuje řešení nedostatku lékařů v Česku.
Juchelka „přilil do ohně“
Rozjitřenou náladu přiživil šéf resortu práce Juchelka. „Během čtyř let nás zadlužili (předchozí vláda – pozn. red.) nejvíce. A jsme rádi, že jsme je ze Strakovy akademie vypískali a že dostali červenou kartu,“ řekl v evidentní narážce na protestující. Podle něj současná vláda „uklízí“ po té minulé.
Babiš pak dostal dotaz, co říká na protestující „demokraty“, jak odpůrce ANO nazval tazatel. „Je demokracie, oni pískají a nevědí proč. Oni pískají proto, že my jsme úspěšní. A vědí, že ty zkorumpované strany jako ODS, KDU-ČSL a všichni nás nemůžou porazit. Nemůžou. Protože vždycky, když byli ve vládě, tak kradli. Dvacet sedm let,“ chválil se premiér.
„Vzpomeňte si tady na ódéssáka, okruh Českých Budějovic. Jak tam měl ty pozemky a vymyslel si ten tunel. Dvě miliardy v pr*eli. Takže tak to bylo, vážení,“ rozvášnil se Babiš a narážel na Narážel na prodražení úseku dálnice D3 Úsilné–Staré Hodějovice, tedy hlavní části dálničního obchvatu Českých Budějovic včetně tunelu Pohůrka, která se oproti původnímu odhadu o dvě miliardy prodražila. V čele města tehdy stál Juraj Thoma (ODS, později Občané pro Budějovice).
Tím ale vyvolal jen další pískot a skandování odpůrců. Mezi nimi a podporovateli ANO to vřelo. „To jsou komunisti,“ pokřikoval třeba jeden z vládních příznivců na protestující, která držela červenou kartu. Narážel tím na to, že právě červená byla barvou komunistické strany. „To jste vy,“ opáčila mu protestující.
V jednu chvíli to vypadalo, že si někteří účastníci akce vjedou do vlasů nejen obrazně. Vše se ale nakonec omezilo jen na pokřikování jednoho tábora na druhý.
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