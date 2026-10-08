ANO mění strategii. Debata v ČT obnažila, na koho mají Babiš a spol. největší pifku

Není to Spolu, ODS, natož Piráti. Čtvrteční debata lídrů v České televizi (ČT) potvrdila, co den před tím bylo v náznacích patrné také na CNN Prima News. A zjevně nejde o náhodu, neboť v hnutí ANO jsou zvyklí pracovat s daty. Za hlavního soupeře v danou chvíli považuje ANO premiéra Andreje Babiše Víta Rakušana a jeho hnutí Starostové a nezávislí (STAN).
Svým způsobem to není překvapivé. Z rozličných šetření víme, že to je právě STAN, kdo vystřídal občanské demokraty v čele nejpodporovanější opoziční strany. Platí také, že pro STAN jsou komunální volby v mnoha městech vyloženě parketou. Navíc je to také STAN, kdo letos obhajuje nejvíc křesel v Senátu.
Starostové navíc mohou mít za příznivé konstelace po letošních volbách v Praze svého primátora. A nakonec je to také STAN, kdo může po boku lidovců vyhrát volby v Brně.
Podle toho také vypadala finální debata České televize ve čtvrtek večer. Utkali se v ní první místopředseda ANO Karel Havlíček a předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Ti ostatní jim pouze sekundovali.
Chvílemi to bylo do očí bijící: jakoby Rakušan a Havlíček dorazili do debaty s jasným plánem, který spočíval v tom, že se budou svými replikami obracet výhradně pouze na sebe.
Vyzyvatelé Havlíček a Rakušan
Působili dojmem vzájemných vyzyvatelů, kterým zbytek účastníků snad ani nestál za řeč. Třeba Jiří Havránek z ODS působil dojmem hráče, který je jen do počtu.
Ve všem ostatním byla debata podobné té středeční na CNN Prima News. Také výběr témat byl téměř totožný. Konflikt Rakušana a Havlíčka do ní ale přece jen vnesl jistou dynamiku. Ve středu na Primě působili oproti čtvrtku na ČT jako jezdci Formule 1 v zahřívacím kole. Havlíček se třeba rozvzpomněl na kauzu Dozimetr.
Když politici glosovali avizovanou neúčast prezidenta u voleb, Havlíček Rakušanovi vmetl, že je prezident jeho šéf. V jiný moment na něj nastoupil s tím, že je posedlý různými komisemi, poradci a expertními skupinami.
Rakušan opáčil otázkou a ihned odpověděl. „Víte, kdo má rekordní náklady za své poradce po prvním půl roce vládnutí? Andrej Babiš!“
Podobných replik zaznělo za dvě hodiny televizní debaty několik. Celkově to působilo dojmem, že Havlíček i Rakušan vědí, vůči komu se mají primárně vymezovat.
Tyto věci se skoro nikdy nedějí náhodně – ostatně politici běžně pracují s daty. A Andrej Babiš a jeho okolí v hnutí ANO jsou prací s daty a průzkumy nálad veřejnosti dobře známí. Proto za hlavního soupeře v danou chvíli považují Víta Rakušana a jeho hnutí STAN.
Na debatě se ve čtvrtek večer podepsal také fakt, že do ní nemohla většina stran vyslat své předsedy. Přece jen a při vší úctě: Igor Červený není Petr Macinka (Motoristé), Benjamin Činčila není Jan Grolich (KDU-ČSL) a Jiří Havránek není Martin Kupka (ODS).
Nejen je, ale taky Kateřinu Stojanovou z Pirátů, Jiřího Pospíšila z TOP 09 a Tomia Okamuru za SPD jednoznačně zastínili Havlíček s Rakušanem.
Huawei Watch 6 vylepšují zdravotní senzory a nabízí větší samostatnost na telefonu
Nové Huawei Watch 6 se zaměřují na zdraví, chytré funkce i design. Jsou lehčí a déle vydrží.
Výsledky senátních voleb 2026 ŽIVĚ
Který z uchazečů o post senátora míří za vítězstvím už v prvním kole? Kdo se nejspíš utká o lavici v horní komoře Parlamentu v druhém kole? Sledujte živé sčítání hlasů ve dvaceti sedmi senátorských obvodech v interaktivní infografice Aktuálně.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.
Výsledky komunálních voleb 2026 ŽIVĚ
Kdo zvítězí ve volbách do zastupitelstev obcí, městských částí a obvodů? Kdo je v průběžném vedení a kdo už má jisté mandáty? Sledujte živé sčítání hlasů ve více než šesti tisících obcí v interaktivní infografice Aktuálně.cz. Data se začnou načítat v sobotu po 14. hodině, tedy po uzavření volebních místností.
ŽIVĚ Ukrajinští vyjednávači budou v pátek a v sobotu v USA, oznámil Zelenskyj
Zástupci Ukrajiny budou v pátek a v sobotu na jednáních ve Spojených státech. Ve čtvrtek to podle agentury Reuters oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vyzval šéfa Bílého domu Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. Ruská armáda ve středu i ve čtvrtek podnikla na Ukrajině útoky, které si vyžádaly desítky lidských životů.
Bídná domácí bilance, Sparta opět padla. Plzeň vyhrála v Českých Budějovicích
Hokejisté Sparty podlehli v předehrávaném utkání 9. kola extraligy Brnu 3:4 v prodloužení. Před 12 193 diváky dokázali Pražané v závěru základní doby smazat dvoubrankové manko, ale pak v čase 61:44 rozhodl Robert Leino. Plzeň porazila České Budějovice 4:1, navázala na úterní výhru v Lize mistrů a ukončila sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži.