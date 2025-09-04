Hnutí ANO spustilo kampaň před říjnovými sněmovními volbami

Po příchodu na pódium se Babiš nejprve vrátil k pondělnímu útoku na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde jej jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy. Babiš přijal omluvu, kterou útočník ve středu umístil na sociální síť, muž podle Babiše podlehl nepravdivým informacím.
"Prosím všechny, zachovejme si slušnost a respekt. Přijímám omluvu toho pána a také doufám, že už nikdy nic takového neudělá a nikdo z nás, občanů České republiky," řekl Babiš. Policie muže podezírá z pokusu o ublížení na zdraví a výtržnictví.
V projevu se předseda hnutí následně věnoval kritice vlády Petra Fialy (ODS), vytýkal jí zdražování, propad životní úrovně, rozeštvávání společnosti či snížení peněz na dopravu, zdravotnictví a školství v návrhu rozpočtu na příští rok.
"Česká republika nikdy neměla horší, asociálnější a arogantnější vládu. Nesourodý slepenec, který drží pohromadě jen státní peníze a posty pro straníky, kamarády a rodinné příslušníky a jehož jediný program je Antibabiš a permanentní budování nenávisti vůči mně," uvedl Babiš.
Na zahájení čtvrtečního programu si hnutí připravilo krátké video s kritikou aktuální situace v Česku, následně se moderace ujali první místopředseda ANO a lídr pražské kandidátky Karel Havlíček a šéfka poslaneckého klubu Alena Schillerová, jež vede ANO do voleb v kraji Jihomoravském.