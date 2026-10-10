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ANO má nejvíc lidí ve druhém kole. Přesto Babiš senátní volby zase prohraje

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
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Osmnáct zástupců ve druhém kole. Tak zní velmi pravděpodobný výsledek hnutí ANO v senátních volbách. A protože strana Andreje Babiše nasadila své kandidáty pouze ve čtyřiadvaceti obvodech, mohlo by to působit jako úspěch. Přesto bude hegemon české politiky vyhlížet druhé kolo s velkými obavami.

Andrej Babiš, předseda vlády, politik
Hnutí ANO letos obhajuje v Senátu pouze jeden mandát. Je proto velmi pravděpodobné, že po volbách v horní komoře posílí. Tím ale pozitivní zprávy pro Andreje Babiše končí.Foto: ČTK – Říhová Michaela
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Hnutí ANO letos obhajuje v Senátu pouze jeden mandát. Je proto velmi pravděpodobné, že po volbách v horní komoře posílí. Tím ale pozitivní zprávy pro Andreje Babiše končí. I letošní první kolo voleb do horní komory potvrdilo, co už víme dávno – hnutí ANO senátní volby neumí.

Předně: před dvěma roky bralo ANO celkem osm mandátů, z toho dva už po prvním kole – Pavel Fischer v roce 2024 zvítězil po prvním kole v obvodu Opava a Jana Mračková Vildumetzová v obvodu Sokolov. Také letos bude celkem hodně kandidátů, kteří svůj mandát získají už v prvním kole – ani jeden z nich ale z hnutí ANO.

Za další: do druhého kola postupuje sice nejspíš osmnáct kandidátů hnutí ANO, nicméně z prvního místa jenom tři. V České Lípě Jana Volfová, ale jen s nepatrným náskokem před dlouholetým hejtmanem Libereckého kraje Martinem Půtou. A jeho šance ve druhém kole vyhrát nejsou vůbec špatné.

Z prvního místa postupuje za ANO také Petr Vrána v Přerově. Ten má oproti Volfové přece jen o poznání lepší výchozí pozici, neboť ve druhém kole patrně posbírá hlasy voličů, kteří v tom prvním preferovali kandidáty komunistů a SPD.

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Podobně je na tom nejspíš taky Lenka Brzyszkowská v Karviné, kde ANO svůj mandát obhajuje – a skoro jistě ho taky obhájí. Jistou, ale ne příliš velkou šanci vyhrát má také Sandra Tsoukernik na Chebsku. A pak už toho moc nebude.

ANO „dojíždí“ na to, že neumí spolupracovat

Vcelku tak může ANO realisticky počítat se dvěma, možná třemi, a když to půjde hodně dobře, tak se čtyřmi mandáty. A to je prostě málo.

Plyne z toho vcelku banální, ale stále platné ponaučení: Tam, kde se stávající opoziční formace dokážou shodnout na společném postupu, má ANO problém senátní volby vyhrát. Pochopitelně to neplatí absolutně, avšak dvoukolová většinová volba je přesně tím typem klání, které Andreji Babišovi nevyhovuje.

Což má několik příčin: on sám silně polarizuje českou veřejnost. Má sice hodně příznivců, avšak ještě více odpůrců. A pokud má jeho ANO podporu přibližně jedné třetiny voličů, což mu ve sněmovních volbách stačí k drtivé v převaze, v senátních volbách je to prostě málo. K vítězství totiž potřebuje víc než polovinu hlasů.

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Za další: senátní volby nahrávají nejen konsenzuálním politikům, kteří dokážou před druhým kolem oslovit voliče kandidátů, kteří v tom prvním prohráli, výhodu ale mají také silné a populární figury – a těch má hnutí ANO málo. Andrej Babiš je natolik kontroverzní postavou, že je tady čím dál méně lidí, kteří by byli ochotni se s ním spojit.

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