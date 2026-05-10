ANO by vyhrálo volby, ačkoli oslabilo. STAN se drží před ODS, Motoristé na hraně

Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvedla v neděli Česká televize s odkazem na data agentury Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si podle modelu udrželo hnutí STAN.
Motoristé se pohybují na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi.
ANO by podle průzkumu získalo 32 procent hlasů. Od března by si tak pohoršilo o dva procentní body, ve srovnání s loňskými volbami je to o 2,5 procentního bodu méně.
„Zhruba třetina tohoto odlivu od ANO směřuje k jeho vládním partnerům, část by k volbám nyní nepřišla, zbývající se rozdělují mezi mnoho zejména menších subjektů. Mezi důvody zaznívalo často zklamání z neplnění slibů, stylu vládnutí, vystupování koaličních partnerů nebo nespokojenost s ekonomickou situací,“ uvádí autoři průzkumu.
Druhé místo si se ziskem 16 procent udrželo hnutí STAN před třetí ODS s 15,5 procenta. Oba tyto subjekty by si za poslední měsíc polepšily o půl procentního bodu. Následují Piráti se ziskem 9,5 procenta a SPD s 6,5 procenta. Jejich přízeň je beze změny. Na hranici vstupu do sněmovny se už několik měsíců pohybují Motoristé s pěti procenty.
Vyjma ANO se zisky jednotlivých stran a hnutí za poslední měsíc tedy v podstatě nezměnily. Nicméně ve srovnání s volbami si pohoršili SPD o 1,5 bodu a Motoristé o dva body, významně by si naopak polepšili Starostové. „Propad SPD je do velké míry dán tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších subjektů (PRO, Svobodní, Trikolora), se kterými je v prezentovaném modelu počítáno jako se samostatnými stranami (tedy voleb by se zúčastnily samostatně),“ vysvětluje Kantar.
