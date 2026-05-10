ANO by vyhrálo volby, ačkoli oslabilo. STAN se drží před ODS, Motoristé na hraně

Podle dubnového volebního modelu roku 2026 by s přehledem vyhrálo volby hnutí ANO. Oproti březnovému modelu si však pohoršilo o dva procentní body, uvedla v neděli Česká televize s odkazem na data agentury Kantar CZ. Další subjekty následují s velkým odstupem, druhé místo si podle modelu udrželo hnutí STAN.

Volební štáb hnutí ANO, výsledky voleb do sněmovny ČR, Parlamentní volby 2025, Andrej Babiš Člen Poslanecké sněmovny České republiky
ANO by podle průzkumu získalo 32 procent hlasů. Od března by si tak pohoršilo o dva procentní body, ve srovnání s loňskými volbami je to o 2,5 procentního bodu méně.Foto: Libor Fojtik
Motoristé se pohybují na pětiprocentní hranici nutné pro vstup do sněmovny. Průzkum, který ukazuje aktuální rozložení politické podpory, zpracovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi.

ANO by podle průzkumu získalo 32 procent hlasů. Od března by si tak pohoršilo o dva procentní body, ve srovnání s loňskými volbami je to o 2,5 procentního bodu méně.

Dubnový volební model Kantar CZFoto: Kantar CZ, ČT

„Zhruba třetina tohoto odlivu od ANO směřuje k jeho vládním partnerům, část by k volbám nyní nepřišla, zbývající se rozdělují mezi mnoho zejména menších subjektů. Mezi důvody zaznívalo často zklamání z neplnění slibů, stylu vládnutí, vystupování koaličních partnerů nebo nespokojenost s ekonomickou situací,“ uvádí autoři průzkumu.

Druhé místo si se ziskem 16 procent udrželo hnutí STAN před třetí ODS s 15,5 procenta. Oba tyto subjekty by si za poslední měsíc polepšily o půl procentního bodu. Následují Piráti se ziskem 9,5 procenta a SPD s 6,5 procenta. Jejich přízeň je beze změny. Na hranici vstupu do sněmovny se už několik měsíců pohybují Motoristé s pěti procenty.

Vyjma ANO se zisky jednotlivých stran a hnutí za poslední měsíc tedy v podstatě nezměnily. Nicméně ve srovnání s volbami si pohoršili SPD o 1,5 bodu a Motoristé o dva body, významně by si naopak polepšili Starostové. „Propad SPD je do velké míry dán tím, že do voleb vstupovalo toto hnutí s podporou dalších subjektů (PRO, Svobodní, Trikolora), se kterými je v prezentovaném modelu počítáno jako se samostatnými stranami (tedy voleb by se zúčastnily samostatně),“ vysvětluje Kantar.

Aktuálně.cz se letos v únoru zeptalo členů nové strany Martina Kuby i na hnutí ANO a Andreje Babiše. | Video: Radek Bartoníček
Italian Open

Česká senzace. Bartůňková vyřadila vítězku loňského Australian Open

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka, které patří 94. místo v žebříčku WTA, porazila světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude sedmá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová.

Jakub Landovský - lídr ČSSD pro Prahu

Vláda schválí jmenování Landovského zmocněncem v pondělí, řekl Babiš

Jmenování Jakuba Landovského vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO schválí kabinet v pondělí. Ve videu zveřejněném dnes na sociálních sítích to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Že se Landovský zmocněncem stane, oznámil premiér již před týdnem. Slibuje si od něj naplnění cílů vůči alianci, tedy vydávat na obranu minimálně dvě procenta HDP.

