ANO by teď volil každý třetí Čech, aféra údajného únosu Babiše posílila

před 1 hodinou

Volby do Sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 32,5 procenta hlasů. Navzdory kauze údajného únosu syna premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše hnutí od října posílilo o 5,5 procentního bodu. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi. Druzí Piráti si polepšili o tři procentní body na 19 procent, ODS pak o dva procentní body na 16 procent. Do Sněmovny by se dostalo celkem sedm stran, vládní ČSSD jen těsně, stejně jako STAN, SPD a KSČM. Mimo dolní komoru by zůstaly KDU-ČSL a TOP 09.

"Velký mediální humbuk kolem osoby premiéra a jeho syna má možná přesně opačný efekt, než někteří očekávali," uvedl analytik Kantar CZ Pavel Ranocha. Aféra údajného únosu Babišova syna vypukla v první polovině listopadu po zveřejnění reportáže na serveru Seznam Zprávy. Opozice kvůli kauze vyvolala ve Sněmovně hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. Pro pád kabinetu ale nakonec nesehnala dost hlasů. Agentura se ptala lidí, kteří by nově volili ANO, na jejich důvody. "Téměř unisono nám říkali, že je to, dle jejich slov, až nechutná štvanice na premiéra a jeho rodinu. Tak trošku i na truc by proto v tuhle chvíli podpořili hnutí ANO a Andreje Babiše osobně," řekl Ranocha. Značná část přelivu hlasů se podle něj uskutečnila v týdnu, kdy "probíhala největší přestřelka". Noví voliči k ANO přešli především od KSČM, SPD a zčásti i ČSSD. Komunisté by nyní ve volbách skončili čtvrtí se šesti procenty. Od října ztratili půl procentního bodu. SPD kleslo o dva procentní body na 5,5 procentního bodu. Stejný zisk by mělo i hnutí STAN, v jeho případě jde o ztrátu 1,5 procentního bodu. ČSSD by byla po poklesu o půl procentního bodu na pěti procentech, tedy přesně na hranici potřebné pro získání křesel ve Sněmovně. Pod ní by skončili lidovci a TOP 09 se 4,5, respektive čtyřmi procenty. Nárůst ANO, Pirátů a ODS může být podle Ranochy začínajícím trendem, kdy voliči koncentrují své hlasy u tří nejsilnějších stran. "Pochopitelně na to potom doplácejí ty strany menší," podotkl. K volbě Pirátů a ODS se kloní lidé, kteří by dříve volili lidovce, TOP 09 a zčásti STAN. Piráti podle analytika přirozeně přitahují zejména mladší voliče. "Když se podíváme na jejich preference u lidí do 30 let, tak v tuto chvíli šplhají až ke 40 procentům," dodal Ranocha. Průzkum Kantar CZ se uskutečnil od 3. do 25. listopadu a zúčastnilo se ho 885 lidí. Video: Novináři našli ukrajinskou přítelkyni Babiše mladšího Ukrajinští novináři našli ukrajinskou přítelkyni Andreje Babiše mladšího | Video: Rádio Svobodná Evropa | 01:44