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Domácí

ANO by podle průzkumu jasně vyhrálo volby. STAN posílil, Motoristé klesli pod pět procent

ČTK
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Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,1 procenta hlasů. S odstupem druhé je hnutí STAN před ODS. Do Sněmovny by se dostalo i hnutí SPD a také Piráti. Motoristé by byli těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk mandátů. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News.

Andrej Babiš, premiér, politik, Zahrada Čech 2026, 50. ročník
Premiér Andrej Babiš (ANO), archivní foto.Foto: CTK – Hájek Ondřej
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Od posledního průzkumu STEM, který se uskutečnil v červnu, si polepšilo pouze hnutí STAN. Ostatní hlavní subjekty ztrácely, i když většinou jen mírně.

ANO loňské volby vyhrálo se ziskem 34,51 procenta. V letošním červnovém volebním modelu mělo 32,2 procenta, přes letní prázdniny si tedy pohoršilo zhruba o jeden procentní bod.

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Podle výzkumníků ale nejde o zásadní pokles a hnutí má mimořádně širokou voličskou základnu. "Nejsilnější oporu nachází mezi lidmi bez maturity a voliči ve věku 60 a více let. Slabší je naopak u mladších a vysokoškolsky vzdělaných voličů," uvedli autoři průzkumu.

Hnutí STAN si od června polepšilo o 1,3 procentního bodu na 14,8 procenta. Proti volbám je to nárůst o více než 3,5 procentního bodu. Také STAN má podle agentury STEM stabilní voličskou základnu a přesouvají se k němu i dřívější voliči koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).

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Občanské demokraty by nyní volilo 12,8 procenta lidí, proti červnu je to pokles o 0,2 procentního bodu. Mezi jejich voličskou základnou převažují muži a vysokoškoláci. "Jde o stranu, která nejvíce oslabila v souvislosti s hnutím Naše Česko Martina Kuby, někdejšího člena a výrazné tváře ODS," podotkl STEM. Hnutí Naše Česko má v průzkumu podporu 2,4 procenta.

Na čtvrtém místě skončila SPD se ziskem 7,6 procenta hlasů. Proti červnu je to pokles o 0,3 bodu, podobně jako ve srovnání s loňskými volbami, v nichž ale SPD kandidovala s podporou několika dalších stran. Tyto koalice model STEM nezohledňuje. Piráti mají podporu 7,3 procenta, stejně jako SPD si tak od června pohoršili o 0,3 procentního bodu. Proti volbám je ale jejich pokles výraznější, získali v nich téměř devět procent.

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Motoristy loni volilo 6,77 procenta lidí, v červnu měli v průzkumu 5,3 procenta a nyní 4,9 procenta. Podle STEM patří jejich voliči k nejméně ukotveným. "Výsledek Motoristů ve volbách byl nejvíce ze všech politických sil ovlivněn rozhodnutím voličů na poslední chvíli. Nejsilnější popularitu Motoristé nadále nacházejí mezi muži, především v mladších věkových skupinách," uvedla agentura.

TOP 09 a lidovci, kteří se do současné Sněmovny dostali jako součást koalice Spolu, jsou v aktuálním volebním modelu výrazně pod pěti procenty. Podpora TOP 09 činí 3,3 procenta, u lidovců je to 2,6 procenta. Na devátém místě je hnutí Naše Česko a desítku uzavírají komunisté s 2,1 procenta hlasů.

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Výzkumníci upozornili, že ačkoliv má hnutí Naše Česko zatím velmi malé voličské jádro, tak jeho potenciál je relativně vysoký. Jako jediné má výraznější překryv s vládním i opozičním blokem.

Průzkum se uskutečnil od 2. do 7. září a zúčastnilo se ho 1539 lidí.

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