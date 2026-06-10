Průzkum: ANO vede, ODS ztrácí na Starosty. SPD oslabilo, Piráti i Motoristé poskočili

Hnutí ANO by nyní při volbách do Poslanecké sněmovny zvítězilo se ziskem 31,6 procenta hlasů. Na druhém místě by se umístili Starostové a nezávislí (STAN), kteří přeskočili ODS. Oproti předchozímu průzkumu klesly preference dalšího vládního subjektu SPD, kterou by nyní volilo 7,5 procenta lidí. Motoristé by získali 5,8 procenta hlasů. Ve středu o průzkumu agentury NMS informoval server Novinky.cz.
TOP 09, KSČM či KDU-ČSL by se samostatně do Poslanecké sněmovny nedostaly. Současné volební preference vyplývají z průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz.
Autoři uvedli, že ANO by volilo přes 80 procent voličů, kteří tak učinili u loňských sněmovních voleb. Na druhé pozici se umístilo hnutí STAN, které by volilo 14,8 procenta občanů.
„Starostové jsou typickou stranou druhé volby, v modelech mají vysoký potenciál a někdy i celkovou podporu. Ta ale bývá nadhodnocena právě tím, že stranu mnoho voličů zvažuje,“ sdělila analytička NMS Tereza Friedrichová.
ODS, kterou od ledna vede bývalý ministr dopravy Martin Kupka, by svůj hlas nyní dalo 13,9 procenta voličů. SPD si pohoršila z 8,7 procenta v květnu na 7,5 procenta. Naopak Piráti si mírně polepšili, v květnu získali 6,7 procenta, nyní by je volilo 7,4 procenta občanů.
Do sněmovny by se podle průzkumu dostali i Motoristé, kteří v několika posledních šetřeních agentury nedosáhli na potřebnou pětiprocentní hranici. „S Motoristy je to stále stejné, pohybují se kolem pěti procent,“ uvedla Friedrichová.
Za Motoristy se umístilo hnutí Naše Česko bývalého občanského demokrata Martina Kuby se 3,9 procenta hlasů, v květnovém průzkumu získalo 2,8 procenta.
TOP 09 v průzkumu obdržela tři procenta, KSČM a KDU-ČSL pak získaly shodně 2,4 procenta hlasů. „Čekal bych, že by mohli překročit tři procenta a blížit se ke čtyřem,“ řekl k lidovcům politolog Michal Malý z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Strana v dubnu změnila vedení, do jejího čela nastoupil Jan Grolich, který chce změnit komunikaci i vizuální styl.
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