ANO a ČSSD se dohodly na programovém prohlášení vlády. Co v něm je, ale zatím tají

Praha - Vyjednavači ANO a ČSSD se dohodli na textu programového prohlášení jejich společné vlády. Po středečním jednání to řekla mluvčí ANO Lucie Kubovičová.

S výsledkem chtějí podle ní obě uskupení nejprve v pátek seznámit své stranické orgány, proto ho zatím nebudou komentovat.

K textu koaliční smlouvy dospěli předsedové ANO a ČSSD Andrej Babiš a Jan Hamáček už v pondělí. S Babišem se po jednání ANO s ČSSD sešel také předseda KSČM Vojtěch Filip, jehož strana má vládu tolerovat.

Dnes se náš vyjednávací tým sešel s ANO, ladili jsme poslední detaily. Novináře a veřejnost prosím ještě o chvilku strpení, vše se dozvíte v pátek, kdy představíme finální text koaliční smlouvy a programového prohlášení. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 9, 2018

Rozdělení ministerstev ani personální obsazení jednotlivých ministerských postů podle mluvčí předmětem jednání nebylo. Podle místopředsedy ANO Richarda Brabce to mají dořešit Babiš s Hamáčkem. Sociálním demokratům by podle dosavadních dohod měla připadnout ministerstva vnitra, zahraničí, kultury, práce a sociálních věcí a zemědělství. Spekulovalo se také o tom, že by ČSSD vyměnila ministerstvo zemědělství za ministerstvo obrany.

V pátek se kvůli dohodě na společné menšinové vládě tolerované komunisty sejde ráno ke společnému jednání celostátní výbor a poslanecký klub ANO, uvedla mluvčí. Ve stejný den se má sejít také předsednictvo ČSSD, aby vyhlásilo vnitrostranické referendum o společné vládě. Hamáček už dříve uvedl, že v koaliční smlouvě byly vyřešeny všechny záležitosti ohledně pojistek, které strana v tomto dokumentu chtěla mít.

Referendum potrvá až do první červnové dekády. Vedení ČSSD chce kvůli tomu podle dostupných informací objet jednotlivé kraje a vysvětlovat straníkům důvody, proč sociální demokracie kývla na společnou vládu s Babišovým hnutím. Proti společné vládě s ANO se hlasitě postavil senátoři sociální demokracie a někteří hejtmani.