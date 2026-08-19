Ani Ukrajina, ani obrana. Babišův ministr řekl, co rozhodne prezidentské volby

Prezidentské volby budou až za rok a půl, přesto se už dostávají stále častěji jako jedno z hlavních témat do veřejných debat. Přesvědčil se o tom naposledy ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).
Není sice jasné, kdo se hodlá za rok a půl ucházet o nejvyšší ústavní funkci, jisté ale je, že jde o jedno z témat, která voliče zajímají. A je to vidět už i na kampani k nadcházejícímu podzimnímu klání o křesla ve vedení českých měst a obcí.
Minulý pátek na setkání hlavních představitelů hnutí ANO s voliči ve Frýdku-Místku se několik lidí ptalo vicepremiéra Karla Havlíčka, proč nekandiduje na Hrad.
„Co bych tam dělal? Neblbněte, já jsem exekutivní typ člověka. Ale hlavně, já jsem něco slíbil. Slíbil jsem, že budu aktivní v hospodářské politice,“ odrážel dotazy Havlíček. Do konverzace se vložil i premiér Andrej Babiš (ANO). „Potřebujeme ho ve vládě,“ prohlásil.
Už o pár dní dřív na předvolební kampani ke komunálním volbám v Pardubickém kraji se musel Havlíček ke kandidatuře na Hrad vyjadřovat. To když se ho jedna z přítomných žen na mítinku v centru Chrudimi zeptala, kdy už hnutí ANO představí svého kandidáta.
„Teď se k tomu ještě nemáme, ale nedivte se nám,“ reagoval Havlíček. „Považujeme dneska za zásadní exekutivu a plnění toho, co jsme vám slíbili,“ dodal. Vysvětlil, že hnutí chce plnit strategii, jezdit za voliči, komunikovat s nimi a skládat účty.
„A nenechat se vyprovokovat titulky, co udělal ten či onen poslanec vládní koalice, protože já jsem přesvědčen, že zvítězí racionalita a nakonec vy si vyhodnotíte, co jsme vám slíbili a co jsme splnili,“ pokračoval vicepremiér.
A právě to podle něj rozhodne prezidentské volby, tedy to, co ta strana, která má svého kandidáta do prezidentské volby, voličům slíbila a co z toho opravdu dokázala splnit.
„Jsem toho názoru, že nerozhodne ani Ukrajina, ani výše výdajů na obranu, jakkoli to nezpochybňuji a beru to za vážná a nezpochybnitelná témata. Ale nemyslím si, že tohle budou ty rozhodující věci,“ uvedl během své reakce na otázku dotyčné ženy Havlíček.
„Jsem přesvědčen, že čím více budeme plnit náš program, tím více bude rezonovat náš hlas v rámci toho, komu dáme podporu,“ dodal Havlíček. Podle něj se hnutí ANO rozhodne buď na konci tohoto roku, nebo na začátku toho příštího.
„Protože všichni víme, že bitva (o Hrad) se rozjede od jara příštího roku a v té době bychom už měli mít jasno,“ uzavřel ministr.
Současný prezident Petr Pavel zatím nepotvrdil, že bude v roce 2028 kandidovat. Slíbil ale, že to oznámí s dostatečným předstihem, pravděpodobně někdy příští rok. „Jsme téměř rok a půl od příští volby a já si nemyslím, že bychom chtěli rok a půl žít v kampani. To by asi nikoho nepotěšilo,“ řekl Petr Pavel během svého vystoupení na červencovém festivalu Colours of Ostrava.
Podle některých analytiků přitom stále není vyloučeno, že nakonec bude kandidovat sám Andrej Babiš, neboť jde o jediného reálného soupeře pro případný souboj se současnou hlavou státu.
Šéf hnutí ANO a premiér v jedné osobě nicméně před měsícem zopakoval, že kandidovat nebude. „Co bych tam dělal,“ řekl Babiš před novináři.
Mohlo by vás zajímat: Opozice vyklidila pole, varuje Kalousek. Popsal, co mu vadí na Babišově vládě
Kontroly odhalily stovky případů nelegálního prodeje kratomu a drog
Při kontrole zaměřené na nelegální prodej kratomu a další drogy se našla pochybení u 63 procent z tisíce kontrolovaných prodejen. Protiprávního jednání se dopustily v 900 případech, ve 373 trestného činu. Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) ve středu výsledky jarní čtyřtýdenní akce představil členům vládní rady pro koordinaci politiky v oblasti závislostí, poté je sdělil novinářům.
Nevadil bílý prášek ani zvláštní povaha. Ruský tým sáhl po Slovákovi z nouze o centry
Zdálo se, že v ruské KHL dohrál. Nakonec ale slovenský hokejový útočník Adam Ružička bude oblékat dres Jekatěrinburgu. U osmifinalisty minulého ročníku si ale asi představoval jiné uvítání.
ŽIVĚ V Chersonu zemřeli při útoku ruského dronu na mikrobus čtyři lidé
Čtyři mrtvé a pět zraněných si ve středu vyžádal útok ruského dronu na mikrobus v jihoukrajinském Chersonu, uvedly místní úřady. „V důsledku tohoto teroristického útoku zahynuly čtyři osoby. V současné době příslušné služby zjišťují jejich totožnost,“ napsal k útoku na mikrobus na Telegramu náčelník vojenské správy Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin.
Nekonečných víc než šest hodin čekání. Fotbalisty Plzně zradilo už na Ruzyni letadlo
Fotbalisté Plzně se kvůli technickým problémům letadla výrazně zdrželi na cestě do Bělehradu ke čtvrtečnímu úvodnímu utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Crvene zvezdě.
Senát se postavil proti změnám ve státní službě. Varuje před čistkami
Senát ve středu zamítl návrh nového zákona o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání přiblížit zákoníku práce. Odpůrci z řad senátorů vyjadřovali stejně jako sněmovní opozice zejména obavy z politizace i destabilizace státní správy. Pro zamítnutí hlasovalo 52 ze 70 přítomných členů horní komory.