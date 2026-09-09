„Nebojíme se, že?“ Výrazná blondýna ovládla start kampaně, Babiš pomluvil jejího soupeře

Když předseda hnutí ANO Andrej Babiš zahajoval v pondělí odpoledne hlavní fázi kampaně ANO ke komunálním a senátním volbám, snažil se u toho zpropagovat kandidáty na primátora Prahy a Brna. Největší kus pozornosti si ale nakonec „ukousl“ někdo úplně jiný. Kandidátka ANO do Senátu Petra Absolonová, která měla k Babišovi nejblíže.
V senátních volbách není favoritkou. S politikou nemá zatím žádné zkušenosti a proti ní kandiduje jeden z nejúspěšnějších politiků jihu Moravy. Hejtman Jihomoravského kraje a předseda lidovců Jan Grolich, který v roce 2024 post hejtmana naprosto jednoznačně obhájil a teď si věří i na senátní křeslo v obvodu číslo 54 na Vyškovsku.
Přesto Petra Absolonová z hnutí ANO vystupuje velmi sebevědomě a špičky strany se jí snaží co nejvíce pomáhat.
Je to zřejmé z vystupování předsedy Andreje Babiše i místopředsedkyně Aleny Schillerové. Patrné to bylo také na pondělním zahájení kampaně ANO v Praze.
Že ANO představilo na tomto zahájení kampaně kandidáta na primátora Prahy Jana Hušbauera? Že se na pódiu objevil i kandidát na primátora Brna Václav Trojan? Mimochodem poslanec, který ještě nikdy nevystoupil s nějakým proslovem, návrhem či poznámkou v jednacím sále?
Ani Hušbauer, ani Trojan, nejvíce byla vidět po boku Babiše právě Absolonová.
Po boku Babiše
Když skončila oficiální část kampaně a Babiš šel odpovídat na otázky novinářů, nejblíže u něj stála právě ona. A když se pak Babiš přesunul ke stolečku, kde si ještě s novináři povídal bez kamer a diktafonů, stále vedle něj byla Absolonová. A rozhodně nebyla nějakou nenápadnou šedivou myškou.
„Pane premiére, jak je Jan Grolich těžký soupeř v senátních volbách?“ položilo Aktuálně.cz otázku. A než Babiš stačil odpovídat, vystřelila sama kandidátka.
„Může být silný, jak chce, ale my se nebojíme, že jo?“ odpověděla, podívala se na šéfa ANO a rozhodila rukama. „Vy se nebojíte,“ zareagoval Babiš.
Následně ji začal vychvalovat a zároveň kritizoval Grolicha. „Ona v tom zdravotnictví na rozdíl od toho Grolicha, který je stand-up komik a v tom zdravotnictví jižní Moravy nic moc neudělal, tak ona něco udělala. Ona vám zavede skvěle sondu na slinivku,“ řekl Babiš.
Narážel na to, že Absolonová je vrchní sestrou v Masarykově onkologickém ústavu a věnuje se mimo jiné prevenci rakoviny.
Při zahájení kampaně byla mezi vybranými
Absolonová může počítat ještě s další podporou předsedy ANO. Před volbami se objeví v Babišově podcastu, navíc s ní vystoupí také na jednom z předvolebních mítinků.
K tomu za Absolonovou bojuje také ministryně Alena Schillerová, která mimo jiné vystupuje značně ostře proti Grolichovi. Tvrdí, že prý nezvládl změny ve zdravotnictví a má příliš mnoho funkcí.
Schillerová v pondělí Absolonovou při zahájení kampaně k řečnickému pultu uvedla. Představila ji jako vrchní sestru a dodala, že je to „naše skvělá Petra“.
Místopředseda ANO Karel Havlíček k tomu přidal další slova. „Petra je takový náš anděl. Neskutečně pracovitá dáma, která křižuje Českou republiku s preventivními programy proti rakovině. Dává lidem naději. Současně je to ale neskutečný živel. Takový anděl s ďáblem v těle,“ prohlásil.
Možnost vystoupit přímo na zahájení kampaně měli jen vybraní jednotlivci, v případě Prahy to byly kromě zmiňovaných kandidátů na vedení Prahy a Brna tři ženy. Předsedkyně senátního klubu ANO Jana Mračková Vildumetzová, poslankyně a kandidátka na senátorku Jitka Volfová a Absolonová.
Pokud jde ještě o Grolicha a jeho označení Babišem jako stand-up komik, jde o připomínku z minulosti. Grolich to měl jako svého koníčka, podstatně více je komunálním politikem a také absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Než byl Grolich zvolen v roce 2020 poprvé hejtmanem kraje, pracoval deset let jako starosta obce Velatice. Kritiku ze strany ANO opakovaně odmítá jako nepravdivou a změny ve zdravotnictví hájí jako potřebné a správné.