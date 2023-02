"Ukázal, kým je." Fico se tvrdě opřel do Pavla, video vyvolalo bouřlivé reakce

Předseda slovenské strany Směr - SD Robert Fico ve čtvrtek nevybíravým způsobem komentoval aktivity nově zvoleného českého prezidenta Petra Pavla. Ten podle Fica za pouhé dva dny "velmi jasně ukázal, kým je". "Hned věděl, komu má telefonovat, a hned vyhlásil, že Ukrajina patří do NATO," prohlásil posměšně Fico, který již dlouhodobě kritizuje dodávky zbraní Ukrajině.

Fico, bývalý trojnásobný předseda slovenské vlády, kritizoval Pavla na své čtvrteční mimořádné tiskové konferenci. Nově zvoleného českého prezidenta zmínil ve chvíli, kdy se ve své řeči dostal k současné situaci ve válce na Ukrajině. Slovenský politik se vymezil vůči Pavlovu telefonátu s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen i jeho rozhovoru pro britskou stanici BBC, v němž Pavel prohlásil, že Ukrajina si zaslouží stát se po konci války s Ruskem členem NATO.

"Teď už nikdo nemůže pochybovat o tom, kdo za ním je. Kdo ho tlačil dopředu, jak ho vymysleli," uvedl Fico a dodal, že i přesto ale České republice ke zvolení nové hlavy státu gratuluje. "Ale my už teď přesně víme, a to ještě ani nesložil slib, jakou zahraniční politiku bude tlačit český prezident. A tu stejnou samozřejmě tlačí také naše paní prezidentka," pokračoval Fico.

Slovenskou prezidentku Zuzanu Čaputovou, která přijela Pavlovi v den zvolení osobně pogratulovat, poté označil za nebezpečí pro Slovensko. Kritizoval především její postoj k dodávkám zbraní na Ukrajinu. Takoví lidé podle slov Fica "dostanou Slovensko do neštěstí". "Teď je třeba v parlamentu návrh, že máme mimo jiné vyhlásit Rusko jako teroristický stát. Já teda přidávám, dejte tam ještě Spojené státy a budu hlasovat pro," prohlásil Fico.

Jeho slova na adresu nově zvoleného českého prezidenta vyvolala zejména na sociálních sítích, kde se část jeho tiskové konference rozšířila, bouřlivé reakce. Komentující označovali naopak Fica kvůli jeho proruským postojům za nebezpečí pro Slovensko. Jeho populistickou rétoriku přirovnávali k vystupování neúspěšného prezidentského kandidáta Andreje Babiše. Pavlova administrativa se k vystoupení zatím veřejně nevyjádřila.

Ficův Směr - sociální demokracie se v současnosti společně se stranou Hlas - sociální demokracie expremiéra Petera Pellegriniho těší mezi obyvateli nejvyšší oblibě. Obě strany, které nezastávají tak silné proevropské a proatlantické postoje, zatím podle průzkumů patří mezi favority slovenských předčasných parlamentních voleb, jež připadnou na 30. září. Současné menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera poslanci vyslovili nedůvěru už v prosinci loňského roku.

Fico, který mimo jiné patří mezi veřejné podporovatele maďarského premiéra Viktora Orbána, je známý svou kritikou vůči Evropské unii či protiruským sankcím. Politologové upozorňují na to, že v případě jeho zvolení čeká Slovensko změna zahraniční politiky. S jeho návratem k moci by se do země vrátil "antisystémový populismus", upozornil nedávno americký deník The New York Times.