Ani Němcová, ani Žantovský, králem senátních voleb je zdánlivě neznámý exstarosta

Zbyněk Linhart je jediným z více jak dvou stovek kandidátů do Senátu, kterému se podařilo vyhrát hned v prvním kole. Linhart je tak třináctým senátorem v historii horní komory, který na tuto metu dosáhl. Jako kandidát STAN a SLK uspěl ve volebním obvodu Děčín.

Přestože v předvolebních úvahách i tipech sázkařů se jako největší favorité senátních voleb objevovali poslankyně ODS Miroslava Němcová či exsenátor Michael Žantovský, nakonec slavil největší úspěch v prvním kole - širší veřejnosti méně známý muž - jednapadesátiletý nezávislý kandidát, exstarosta města Krásná Lípa Zbyněk Linhart, který si už šest let v Senátu vyzkoušel jako zástupce STAN.

"Moc mě vítězství potěšilo, velmi děkuji všem svým voličům. Doufal jsem, že si voliči všimnou mé šestileté práce v Senátu," říkal v sobotu večer Aktuálně.cz a přiznával, že výsledkem tak úplně překvapený nebyl. "Napadlo mě, že by se to třeba teoreticky stát mohlo. V regionu jsme se totiž dohodli tak, že některé strany mi vyjádřily podporu tím, že nepostavily žádného kandidáta. Takže jsem neměl proti sobě nikoho z ODS, TOP 09, Pirátů ani ČSSD," vysvětloval.

"Ráno vstát a do večera pracovat, pracovat a pracovat"

Jeho nejvážnějším soupeřem byl Jiří Anděl (za hnutí ANO), který nasbíral 5 726 hlasů, což stačilo na 19,16 procent. Linharta ale podpořilo 52,74 procent voličů, vyjádřeno počty hlasů 15 763 hlasujících. Linhart zároveň kandidoval také do krajského zastupitelstva Ústeckého kraje, kde také uspěl. Přestože kandidoval ze 7. místa, voliči mu dali ze všech kandidátů STAN nejvíce preferenčních hlasů. A to dvakrát více než lídrovi kandidátky.

"Mojí životní filozofií je ráno vstát a do večera pracovat, pracovat a pracovat," říká s tím, že nevýhodou práce v Senátu je to, že přece jenom nejsou vidět výsledky tak, jako při práci komunálního politika. "Při práci na radnici je brzy vidět chodník, hřiště, dům nebo nějaká jiná stavba či zeleň. V Senátu jede člověk také naplno, ale nemusí si toho každý všimnout. Vždycky jsem se snažil dělat všechno to, co jsem sliboval, byť ne vždy je to možné. Pokaždé se má ale člověk snažit udělat pro to maximum. Podle mě předstírání práce lidé dřív nebo později uvidí," míní.

Domovem Linharta je Krásná Lípa, město s 3 500 obyvateli, které samo sebe označuje za centrum Českého Švýcarska - sídlí tady Správa Národního parku České Švýcarsko. Linhart působí v městečku v různých funkcích od zastupitele po starostu dlouhých třicet let a chlubí se tím, že kromě jiného tady dokázal uskutečnit projekty za více než 800 milionů korun.

Do politiky vstoupil ve dvaadvaceti letech, když se stal poprvé členem zastupitelstva. Na čtyři roky přerušil doktorské studium ekonomie na ČVUT, aby mohl nastoupit do funkce místostarosty. V letech 2002 až 2014 stál v čele města (s půlroční přestávkou). Mnoha aktivitám se ale věnuje v celém regionu, v roce 2001 se například spolupodílel na založení obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko, ve které je předsedou správní rady.

Náš kraj je časovaná bomba, tvrdí nejúspěšnější kandidát

Před letošními volbami lidem mimo jiné sliboval, že se bude snažit věnovat co nejvíce právě Senátu. "Neměl bych tuto funkci jako vedlejšák k jiným aktivitám či přivýdělek k důchodu," psal svým voličům, když jim vysvětloval, proč chce v Senátu dál pokračovat. Využít přitom mohl i podporu řady svých kolegů ze Senátu. Předseda horní komory Miloš Vytrčil z ODS ho přijel podpořit těsně před volbami v minulém týdnu.

"Když se projednávají v Senátu zákony, týkající se životního prostředí, veřejné správy nebo regionálního rozvoje, tak se často celá řada senátorů a senátorek dívá, jak bude hlasovat Zbyněk Linhart," tvrdí Vystrčil o muži, který je senátorem za Děčínsko a předsedou senátního výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a členem organizačního výboru.

Linhart Aktuálně.cz potvrdil, že k přírodě má velmi blízko, kromě jiného také patří k lidem, kteří dělají v krajině turistické značky. "Jsem nadšený turista a ochránce přírody, řadu let jsem členem Českého ochránců přírody," říká s tím, že zanedbaná a zapomenutá Krásná Lípa ve Šluknovském výběžku se pod jeho vedením změnila v příjemné místo. Linhart ovšem v Senátu bojoval za celý Šluknovský výběžek, který má pověst opomíjeného místa v České republice. Není proto divu, že když Linhart žádal před letošními volbami o podporu starosty měst a obcí Šluknovska, s výjimkou jednoho jej všichni veřejně podpořili.

"Celý severozápad, Ústecký a Karlovarský kraj je časovaná bomba. Je to opravdu velký průšvih. Nejen tato vláda, ale všechny vlády za posledních dvacet let na tento region kašlou. Celá tato část země upadá a vláda to ignoruje," stěžuje si Linhart.

"Tady lidé vždy volili politiky, kteří mohli za jejich špatnou situaci"

Přestože Linhart kritizuje mimo jiné i nynější vládu, v Ústeckém kraji při volbách jednoznačně vyhrálo hnutí ANO. "Je to paradox. Bohužel, takto to bylo i v minulosti, lidé tady v krajských a celostátních volbách volili politiky, kteří mohli za jejich špatnou situaci. Když vládla v České republice ODS, tak tady dostala ještě více hlasů než jinde. Když vládla ČSSD, to samé. A teď se to opakuje zase s ANO," říká a pokračuje: "Řekl bych, že lidé tady volí ze zoufalství, protože už neví, komu dát hlas. Tak teď mají na chvíli Babiše, než jim dojde, že jim nepomůže," míní o kraji, kde posledních osm let vládli komunisté. Nyní to podle Linharta vypadá na koalici ANO s SPD a KSČM.

Mimochodem, po senátních volbách v roce 2018 jméno Linharta několikrát padlo při vyjednávání o postu nástupce Milana Štěcha v čele horní komory. Předsedou se ale stal občanský demokrat Jaroslav Kubera, po jehož úmrtí zasedl v čele Senátu právě Miloš Vystrčil.

Linhart ovšem tvrdí, že už teď je zaměstnaný na více jak sto procent. S pobaveně upozorňuje, že v Česku nemůže ani na dovolenou, protože je pořád na telefonu. "Mým koníčkem je tak třicet let cestování po světě, kde nejsem k zastižení. Cestuji samostatně, koupím si letenku, vezmu batoh a dva až tři týdny se toulám někde po světě, třeba po Vietnamu, jižní Africe, nebo jinde. Velmi rád jsem v cizině mezi lidmi a poznávám jednotlivé země," přiznává.

A vzpomíná na to, když kandidoval do Senátu poprvé ve volbách v roce 2014 jako někdo, komu se nedávaly šance. "Podle sázkových kanceláří jsem měl skončit poslední. Přítelkyně si na mě vsadila a vyhrála," směje se. Před šesti lety porazil tehdejšího senátora Jaroslava Sykáčka z ČSSD. Linhart tehdy získal v prvním kole 33,34 procent hlasů a v druhém získal 71,43 procent oproti 28,56 procentům sociálního demokrata Sykáčka.

Linhart je aktivní na sociálních sítích, na rozdíl od mnohých dalších politiků odpovídá často i lidem na komentáře. Občas přidá také nějaké své životní motto. "Nikdy nelituj ani jednoho dne svého života. Dobré dny ti přinesou radost, špatné dny ponaučení, smutné dny sílu a ty nejlepší krásné vzpomínky," svěřil se.