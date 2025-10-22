Domácí

Česká stopa králova bratra Andrewa. Po údajných zločinech poobědval s Klausem v Praze

ČTK Fabian Blažek ČTK, Fabian Blažek
před 2 hodinami
Bratr krále Karla III., prince Andrew, navštívil v roce 2003 Prahu. Setkal se s tehdejším prezidentem Václavem Klausem a českými válečnými veterány. Návštěva proběhla necelé dva roky poté, co měl Andrew znásilnit tehdy nezletilou Virginii Giuffreovou. Té v úterý posmrtně vyšla kniha, kde zneužívání princem detailně popisuje. Andrew jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítá.
Prezident Václav Klaus se 12. září na Pražském hradě setkal s britským vévodou z Yorku princem Andrewem.
Prezident Václav Klaus se 12. září na Pražském hradě setkal s britským vévodou z Yorku princem Andrewem. | Foto: Profimedia.cz

Kniha Virginie Giuffreové, která v ní obvinila prince Andrewa ze sexuálního zneužívání, vzbudila velký rozruch nejen ve Velké Británii. Podle autorky mělo ze strany prince mezi lety 1999 až 2001 dojít nejméně ke třem znásilněním, z nichž jedno zahrnovalo skupinový sex, kterého se kromě Andrewa měl účastnit i odsouzený sexuální násilník, miliardář Jeffrey Epstein.

Dívce v té době bylo pouhých 17 let a byla nezletilá. Andrew dlouhodobě jakoukoliv vinu odmítá.

Související

"Modlila jsem se, abych omdlela." Nové svědectví o sexuální aféře bratra Karla III.

Virginia Giuffreová a princ Andrew.

Pouhé dva roky poté, co mělo k sérii znásilnění dojít, zavítal princ Andrew do Prahy. Tehdy ještě nikdo netušil, co se bude v médiích po celém světě probírat za necelých deset let, kdy se objevily první informace o princově přátelství s Jeffreym Epsteinem a na povrch vyplula první podezření ze sexuálního násilí.

Andrew v roce 2003, kdy přijel do Česka, zastával funkci velvyslance Velké Británie pro obchod, sháněl investice pro vládní instituci British Trade International a zajišťoval zakázky po světě pro britské firmy.

Výtisk knihy "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", která byla v úterý v Británii posmrtně vydaná Virginií Giuffreovou.
Výtisk knihy "Nobody's Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice", která byla v úterý v Británii posmrtně vydaná Virginií Giuffreovou. | Foto: Reuters

Během návštěvy v roce 2003 zavítal syn britské královny Alžběty II. na Pražský hrad, kam ho na slavnostní oběd pozval prezident Václav Klaus. K obědu se podával předkrm z tuňáka a lososa, jako hlavní chod jehněčí. "Hovořili spolu o česko-britských vztazích, o Evropě a o vstupu České republiky do Evropské unie," uvedl tehdy Klausův tajemník Ladislav Jakl.

Člen britské královské rodiny se v rámci návštěvy Prahy potkal také s českými válečnými veterány, jež působili jako letci pro britské Královské letectvo RAF. Mezi nimi byl i generál František Peřina, který si za své úspěchy během války vysloužil přezdívku Generál nebe. Předsedal také setkání s Miloslavem Kalouskem.

Klaus poté se s princem Andrewem potkal minimálně ještě jednou při návštěvě Londýna v roce 2004.

Princ Andrew se 12. září 2003 v Praze pozdravil s dětmi z International school of Prague.
Princ Andrew se 12. září 2003 v Praze pozdravil s dětmi z International school of Prague. | Foto: Profimedia.cz

Giuffreová podala v roce 2021 na vévodu z Yorku civilní žalobu za sexuální zneužívání. "Vedu prince Andrewa k odpovědnosti za to, co mi udělal," uvedla tehdy s tím, že rozhodnutí veřejně vystoupit s obviněním pro ni nebylo snadné. "Mocní a bohatí nemají žádnou výjimku v zodpovědnosti za své činy. Doufám, že další oběti uvidí, že je možné nežít v mlčenlivosti a strachu, ale mohou si vzít svůj život zpět tím, že promluví a požadují spravedlnost," dodala.

Andrew všechna obvinění popřel a v několika rozhovorech prohlásil, že Giuffreovou nikdy nepotkal, ačkoli existuje nejméně jedna jejich společná fotografie. 

Žaloba nicméně nakonec skončila finančním urovnáním. Britská média spekulují o částce 12 milionů dolarů (v přepočtu zhruba čtvrt miliardy korun). Omluvy ani veřejného přiznání viny se ovšem žena ze strany prince Andrewa nedočkala. Podle jejích slov měl poté šlechtic najmout internetové trolly, aby ji veřejně zdiskreditovali. 

Giuffreová letos v dubnu spáchala sebevraždu. "Zemřela poté, co byla po celý život obětí sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi," uvedli její příbuzní.

Britský vévoda z Yorku princ Andrew se pozdravil se s českými válečnými veterány. Vpravo zesnulý generál František Peřina.
Britský vévoda z Yorku princ Andrew se pozdravil se s českými válečnými veterány. Vpravo zesnulý generál František Peřina. | Foto: Profimedia.cz

Andrew se v reakci na skandály, jež ho provázejí, v pátek vzdal královského titulu vévody z Yorku a s ním spojených královských poct. Už v roce 2019 se nicméně kvůli svým skandálům stáhl z veřejného života a o tři roky později vrátil také všechna jmenování do čestných vojenských a charitativních pozic. Kvůli přátelství s Epsteinem odvolalo několik charitativních organizací v minulém měsíci také Andrewovu bývalou manželku Sarah Fergusonovou.

Šestašedesátiletý Epstein spáchal sebevraždu ve vězení v srpnu 2019, nedlouho poté, co byl zatčen kvůli podezřením ze sexuálních zločinů.

Princ Andrew na fotce s Virginií Giuffreovou. Na pozadí Ghislaine Maxwellová.
Princ Andrew na fotce s Virginií Giuffreovou. Na pozadí Ghislaine Maxwellová. | Foto: Profimedia.cz
 
Další zprávy