Anarchistka dostala za výzvu k zapálení policie podmínku. Byla to nadsázka, tvrdí

Osmnáctileté dívce z Orlové uložil Okresní soud v Karviné podmíněný trest za text na transparentu, který nesla během loňského pochodu na podporu sexuálních menšin Prague Pride. Podle soudu transparent nabádal k zapálení policie. Obhajobu obžalované, že šlo jen o nadsázku, soudkyně nepřijala.

Soud dívce za podněcování k trestnému činu uložil dvouměsíční podmíněný trest. Zkušební dobu stanovil na rok. Rozsudek ještě není pravomocný. Dívka se na místě odvolala. "Nejsem spokojená, budu se odvolávat, dokud nedosáhnu osvobození," řekla po vyhlášení rozsudku.

Dívka, která se označuje za anarchistku, nesla loni transparent s textem "Fuck gender, take a molotov, burn the police" (podle policejního překladu Za***ný gender, vezmi si molotov, zapal policii). S transparentem se fotila a snímky pak byly zveřejněny i na sociálních sítích. Policie aktivistku obvinila.

Podle soudkyně odsouzená veřejně podněcovala k jednání, které je kvalifikováno jako násilí proti veřejné osobě. Musela si být vědoma toho, že u některých lidí mohla vyvolat rozhodnutí spáchat takový trestný čin, uvedla soudkyně. Podle ní byl slogan dostatečně určitý a nabádal k použití takzvaných molotovových koktejlů. "Soud v tom nespatřuje nadsázku a metaforu," řekla soudkyně.

S tím ale souzená aktivistka nesouhlasí. Odmítá, že by chtěla nabádat k upalování policistů. "Jsem anarchistka a přála bych si svět bez policie. Text transparentu jsem ale myslela, aby policie byla zrušena. Ne však násilnou cestou. Byla to nadsázka, kterou policisté ale nepochopili," uvedla.

Anglický výraz "Burn the police" se podle ní překládá jako "zapal policii". "A policie není ani policista, ani policejní auto, a dokonce ani policejní stanice. Policie je instituce, nehmotná věc, kterou zapálit nejde," dodala.

Soud jednal neveřejně

Loňského pochodu se obžalovaná účastnila ještě jako sedmnáctiletá. Souzena je tedy jako mladistvá, i když nyní je už plnoletá. Soud dívka požádala, aby jednal veřejně. Soudkyně to ale odmítla s odůvodněním, že veřejné projednání by nebylo v zájmu obžalované. Jednání bylo tedy neveřejné. Veřejnost a média do jednací síně mohly vstoupit až na vyhlášení rozsudku.

Průvod hrdosti gayů, leseb, bisexuálů, translidí (LGBT) Prague Pride Parade loni Prahou prošel 11. srpna. Účastnilo se jej několik desítek tisíc lidí. Pochod je tradičně součástí festivalu Prague Pride na podporu sexuálních menšin.