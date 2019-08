Anarchista Ševcov zanechal studií. Chce se věnovat svým aktivitám, říká jeho pedagog

Ruský anarchista Igor Ševcov zanechal studia na Univerzitě Karlově v Praze. Jeho studium přitom patřilo k argumentům, které přiměly soud zrušit rozhodnutí o jeho vyhoštění. Další pokus dostat ho z Česka poté učinila cizinecká policie. Ševcov studoval na Filozofické fakultě etnologii. Podle informací deníku Aktuálně.cz opustil univerzitu, aby se mohl naplno věnovat aktivismu. Anarchista proslul kauzou, kvůli níž stál před soudem za žhářský útok na dům tehdejšího ministra obrany Martina Stropnického. Nakonec byl pravomocně očištěn.

Minulý týden Ševcov neuspěl s žalobou, kterou se po státu domáhal odškodnění za zátěž způsobenou trestním stíháním. Kvůli obvinění ze žhářského útoku seděl tři měsíce ve vazbě. Žádal 1,4 milionu korun, soud však podání zamítl. Deník Aktuálně.cz zjišťoval, jaké jsou současné okolnosti jeho pobytu v Česku.

Anarchista roku 2015 začal na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy studovat etnologii, ale absolventem oboru se nestane. "Igor Ševcov zanechal studia v akademickém roce 2018/2019, a to ve čtvrtém ročníku," sdělila Aktuálně.cz vedoucí oddělení vnějších vztahů děkanátu Filozofické fakulty Hana Bednářová.

Deník Aktuálně.cz se snažil o jeho současné situaci mluvit přímo s Igorem Ševcovem. Na mail však nereagoval, své poslední dostupné telefonní číslo už nepoužívá.

Podle jeho někdejších pedagogů zanechání studia bezprostředně nesouvisí s tím, že od loňského června svádí zápas s cizineckou policií o setrvání v Česku. Chtěl podle nich spíše získat prostor pro aktivismus. "Studia z mého pohledu zanechal proto, aby získal čas nastudovat si mimořádně objemnou literaturu související s jeho rozmanitými zájmy," řekla Aktuálně.cz Petra Lupták Burzová z ústavu etnologie, kde byl Ševcov posluchačem.

"Říkal mi, že zanechal studia proto, že se chtěl naplno věnovat svým aktivitám. Které to jsou, těžko říct," přiblížil Aktuálně.cz vedoucí ústavu Marek Jakoubek. Ačkoliv doložit to nemůže, má docent Jakoubek za to, že se Ševcov hodlal realizovat na anarchistické scéně. "Mám pocit, že všechno dělal s plným nasazením. Asi možná proto, ale to už spekuluji, nemohl obstarávat všechna pole, na která zasel, takže upřednostnil anarchii," dodal.

Chtěl bych narušovat status quo, říkal Ševcov

Ostatně už v dubnu 2017 v rozhovoru pro DVTV Igor Ševcov mluvil o tom, že by rád otřásl stávajícím společenským zřízením. Své konkrétní záměry však neuvedl. "Chtěl bych být schopen dělat to, co bude narušovat status quo nebo co bude v reálném konfliktu s okolními politickými a represivními institucemi a bude inspirovat lidi a přinášet nové nápady," uvedl tehdy.

Podle docenta Jakoubka je škoda, že Ševcov ve studiu nepokračuje. Spolu s kolegyní Lupták Burzovou ho jako studenta hodnotí velmi pozitivně. "V mém semináři realizoval řadu výzkumů i po vlastní ose," zmínil vedoucí ústavu etnologie. "Igor Ševcov patřil mezi naše nejlepší studenty," poznamenala Lupták Burzová.

Hlavní devizu Ševcova coby studenta viděl Jakoubek v jeho nasazení. Popisuje ho coby vášnivého diskutéra, což kvitoval s povděkem. Na druhou stranu míru jeho ideologického ukotvení vnímal jako slabinu. "Pro pedagoga je trochu nešťastná situace, když se někoho snaží něco naučit, ale ten člověk už všechno ví. Na všechno reagoval ze stejných pozic. Uměl to artikulovat, ale začalo se to opakovat," vzpomíná Jakoubek.

Cizinecká policie mlčí

Zda se momentálně Ševcov i po opuštění akademické půdy zdržuje v České republice, nelze z oficiálních zdrojů zjistit. Cizinecká policie rozhodla o jeho vyhoštění loni v červnu. Jako jeden z důvodů uvedla, že mu vypršelo povolení k pobytu. Současně ho vyhodnotila, i na základě jeho vystoupení v DVTV, jako bezpečnostní riziko pro stát. Ševcov se proti rozhodnutí odvolal. Jeho podání vyřizovalo vedení cizinecké policie. Jak rozhodlo, není jasné.

"Vzhledem k ochraně osobních údajů dotčené osoby takovéto informace Policie České republiky nesděluje," řekla Aktuálně.cz mluvčí útvaru Renata Grecmanová. Pokud by Ševcov nebyl s vypořádáním svého odvolání spokojený, měl možnost se bránit žalobou u soudu. Podle informací Aktuálně.cz ale žádné takové podání k českým soudům nedorazilo.

V řízení o vyhoštění ho zastupoval advokát Pavel Čižinský. Deníku Aktuálně.cz pouze vzkázal, že není oprávněný o výsledku informovat. Docent Jakoubek soudí, že se Ševcov v Česku stále zdržuje. "Byl tu docela zasíťovaný. Bylo to zjevné na různých demonstracích, kde měl kamarády a známé," uvádí. "Na soudech ho líčili skoro jako člověka, který někde běhá s kalašnikovem, ale on je to moc milý člověk," dodává.

Chtěl bych být nebezpečný pro český stát (systém), chtěl bych dělat to, co bude narušovat status quo, říká anarchista Igor Ševcov. | Video: Martin Veselovský | 19:14

Ševcova sebrala policie v červnu 2015, obvinila ho ze žhářského útoku na dům někdejšího ministra obrany Martina Stropnického. Tehdejší student kvůli tomu strávil tři měsíce ve vazbě. Při hlavním líčení ale sama státní zástupkyně požádala, aby soud trestní stíhání zastavil, protože na doložení útoku nemá dost důkazů. Soud ale rozhodl o jeho vyhoštění kvůli jinému činu, anarchista natáčel druha při sprejování ruzyňské věznice.

Odvolací vrchní soud trest jeho vyhoštění zrušil, pomohlo tomu i svědectví zmíněného docenta Jakoubka. Instance mu "jen" na tři roky zakázala účastnit se veřejných akcí. Po dovolaní ale padla i tato sankce, Nejvyšší soud případ poslal coby možný přestupek úřadu městské části Praha 6. Podle něj se však nakonec Ševcov nedopustil ani přestupku. Když pak žádal za trestní stíhání kompenzaci, soud jeho žalobu kvůli prodlení zamítl. Zůstalo mu "pouze" odškodné od ministerstva spravedlnosti ve výši 360 tisíc korun.