Vazba není hotel ani lázně, stojí v rozsudku, který zamítl nárok na veganskou stravu

Když je podezřelý ve vazbě, nesmí očekávat služby jako v hotelu. I tímto argumentem se vypořádal pražský městský soud s žalobou anarchisty Lukáše Borla, který si stěžuje na odpírání veganské stravy. Vyplývá to z rozsudku, jejž má deník Aktuálně.cz k dispozici. Levicový aktivista přitom v prvním soudním kole se svým podáním uspěl. Odvolací instance se ale přiklonila na stranu státu. Anarchista byl ve vazbě kvůli obvinění z několika trestných činů včetně zapalování policejních vozů.

"Nelze požadovat po státu v době omezení svobody žalobce (Lukáše Borla), aby vyvíjel aktivní činnost, a to i při vyšší finanční náročnosti, a zajišťoval tak stravování žalobce podle jeho představ, jeho přesvědčení a subjektivních chuťových vjemů," zní jedna z klíčových pasáží rozsudku odvolacího Městského soudu v Praze, který deník Aktuálně.cz získal.

Levicový aktivista v soudním sporu žádá od státu omluvu, finanční kompenzaci si nenárokuje. Žalobou se brání proti ponižování, jež podle svých slov zažil ve vazbě.

V cele v Litoměřicích seděl od září 2016 do dubna 2017, skončil tam kvůli stíhání z několika trestných činů včetně propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, poškození cizí věci nebo vydírání. Kriminalisté ho ztotožňují s údajnou anarchistickou Sítí revolučních buněk, která se v minulých letech přihlásila k několika žhářským útokům na policejní vozy.

Ponižování mělo spočívat v tom, že mu vězeňská služba odepřela veganskou stravu. Vegani odmítají veškeré živočišné produkty, Borl se k tomuto přesvědčení hlásí více než 20 let. Služba mu ji nedopřála s vysvětlením, že by náklady na přípravu takové stravy údajně překročily rozpočet věznice. Vedle toho by prý pokrm ani neodpovídal nutričním požadavkům daným předpisy. Soud prvního stupně se za anarchistu postavil.

"Za situace, kdy věznice v Litoměřicích byla schopná produkovat standardní stravu, stravu dietní, stravu vegetariánskou a jediným důvodem, proč neposkytovala žalobci stravu veganskou, byla absence interních tabulek, má soud za to, že toto je ve značné nerovnosti se základním právem žalobce (na svobodu svědomí)," uvedl mimo jiné soudce Ondřej Růžička z Obvodního soudu pro Prahu 2, kde se případ v první instanci vyřizoval.

Moc práce na dva kuchaře

Soudce Růžička vyhodnotil veganství coby kulturní zvyklost, k níž musí věznice podle zákona o výkonu trestu přihlížet a v rámci možností respektovat. Po odvolání ministerstva spravedlnosti, pod které náleží vězeňská služba, však Městský soud v Praze letos v dubnu nahlédl případ z opačné strany. Ze získaného rozsudku plynou podrobnosti.

Odvolací soud uznal argumenty ministerstva, že v silách dvou kuchařů v litoměřické vazbě nebylo kromě přípravy standardních 410 porcí jídla uchystat i veganský pokrm pro jednoho člověka. Takový požadavek prý nebyl v technické, provozní ani personální výbavě věznice. Soud dále argumentoval, že umělé doplňování vitaminu B12, jež je při veganské stravě nutné, by bylo myslitelné pouze na úkor stravování ostatních pachatelů.

Borl u odvolací instance narazil i s vysvětlením, že věznice vědomě ohrozila jeho zdravotní stav, když nevyšla vstříc jeho požadavku. "Jedná se pouze o fikci žalobce či hypotetickou úvahu, která postrádá jakýkoliv argumentační potenciál," píše soudní senát, jemuž předsedala soudkyně Jitka Denemarková. Přihlášení se k veganskému způsobu života podle soudu není v případě anarchisty upřímné, natož rovné náboženskému vyznání.

"Úmluvy (o lidských právech) chrání pouze náboženské přesvědčení, které dosahuje určité míry přesvědčivosti, vážnosti a soudržnosti. (…) Lze mít pochybnosti o praktické realizaci a vážnosti jeho světonázoru," uvádí rozsudek na adresu Borla. Senát odkázal na internetový rozhovor z podzimu 2016, v němž anarchista mimo jiné uvedl, že "kdybych hladověl a záviselo by na tom mé přežití, snědl bych ho (maso)".

Anarchista u soudu jako pachatel Lukáš Borl s dalšími čtyřmi levicovými aktivisty stojí od 8. dubna letošního roku před Okresním soudem v Mostě. Státní zástupce Borla obžaloval ze čtyř trestných činů. Především jde o šíření komuniké Sítě revolučních buněk, které oslavovalo šestnáct žhářských útoků od ledna 2014 do února 2016. Komuniké podle policie sestavil a šířil Borl. Útoky ve valné většině mířily na policejní auta, vozy hořely v Ústí nad Labem, v Praze či v Olomouci. Za trojicí útoků stojí podle policie Borl. Také je obžalovaný z vydírání majitele pražské restaurace Řízkárna, anarchista obvinění ve valné většině odmítá. Líčení pokračuje v červenci.

Omezení práv jedince je navíc přípustné, pokud je ve hře ochrana společnosti jako celku, uzavřel soud. Narážel tím na Borlův pobyt ve vazbě. Neodpustil si také drobné šťouchnutí do anarchisty. "Po Vězeňské službě České republiky jako organizační složce státu napojené na státní rozpočet a hospodařící se stanoveným limitem nelze požadovat služby, které jsou v obdobném zařízení lázeňského či hotelového typu," uvedl ve verdiktu.

Ignorují veškerou logiku

Borlova advokátka Zuzana Candigliota s touto argumentací nesouhlasí. "Rozsudek odvolacího soudu překrucuje jak skutková zjištění v daném případě, tak i dostupnou judikaturu Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Je evidentní, že soudci Denemarková, Adamičková a Řezníček si dali za cíl nevyhovět žalobci, odhaduji, že z důvodu nesympatií k žalobci nebo jeho veganskému přesvědčení, a rozhodli se ignorovat platné právo i veškerou logiku," reagovala pro Aktuálně.cz.

Odmítá třeba tvrzení soudu, že by doplňování vitaminu B12 bylo nákladné. "Denní dávka vyjde už na 1,5 koruny, a žalobce ani navíc hrazení tohoto vitaminu nevyžadoval po věznici," podotkla. "Pouze chtěl, aby mu do jídla nebyly přilévány omáčky s masovým vývarem a aby živočišné výrobky věznice v jeho stravě nahradila levnými alternativami rostlinného původu," dodala. Argument soudu o hotelu a lázních označila za absurdní. Potvrdila, že případ čeká třetí soudní kolo. "Budeme podávat dovolání k Nejvyššímu soudu."