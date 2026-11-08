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Domácí

Tohle Babiš dlouho nezažil. Takhle byla dominance ANO v ohrožení jen jednou

Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
Vratislav Dostál
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Podle aktuálního volebního modelu agentury Kantar pro Českou televizi se podpora Starostů a nezávislých vyšplhala na víc než 23 procent. Což je situace, kterou jsme na české politické scéně neviděli od roku 2020. Kromě hnutí ANO se totiž dlouhých šest let podpora ani jedné samostatně kandidující strany nad 20 procent podpory nedostala.

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Vcelku se ukazuje, že Andrej Babiš (ANO) doplácí na vládu se stranami, které lze označit za radikální, soudí Vratislav Dostál.Foto: HN – Libor Fojtík
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Starosty a nezávislé (STAN) by podle v neděli zveřejněného průzkumu Kantaru nyní volilo 23,5 procenta voličů. Což je údaj, který tady byl naposledy v čase covidové pandemie. Od té doby – dlouhých šest let – žádná samostatná strana kromě hnutí ANO podobnou podporu nezaznamenala.

Tehdy – v listopadu roku 2020 – se nad 20 procent dostali Piráti. O něco později se na podobná čísla dostala koalice Spolu – její součástí ale byly tři politické strany.

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Vítu Rakušanovi se tedy rok od voleb podařilo něco, co Babiš dlouho nezažil. Protože pokud je hnutí ANO dlouholetým hegemonem české politiky, který přísně vzato nemá konkurenci, šetření Kantaru potvrzuje, že ani v české politice netrvá nic věčně.

A i škarohlídi budou muset uznat, že pokud se Rakušan nedávno nechal slyšet, že chce oslovit zklamané voliče hnutí ANO, tak aktuální dynamika v podpoře jeho hnutí ukazuje, že se mu to daří. Což je zásadní zpráva, už jenom proto, že prostupnost vládního a opozičního bloku je dlouhodobě mizivá.

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Tím ale pro Babiše špatné zprávy nekončí. Zevrubný rozbor dynamiky veřejné podpory totiž ukazuje, že se pod tlakem ocitá především celá koalice. Což dříve nebo později způsobí pnutí mezi jejími subjekty – oproti volbám vládní strany v součtu přišly už o desetinu voličů. A to je pouhý rok od voleb prostě hodně.

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Vcelku se ukazuje, že Babiš doplácí na vládu se stranami, které lze označit za radikální. Vysvětlení je prosté: pod jejich vlivem se totiž i hnutí ANO posouvá ze středu k politickému okraji, což sice na jednu stranu znamená, že oslovuje radikální a protestní voliče, avšak zároveň vyklízí politický střed. A z toho těží právě STAN.

Jinak řečeno: pokud Babiš po volbách vsadil na vládu s okrajovými prvky české politiky, což má v mnoha oblastech vyloženě destruktivní účinky (viz adiktologie, veřejnoprávní média, lidskoprávní agenda, vztahy vlády s Hradem, životní prostředí apod.), doplácí na to tím, že se od něj odklánějí umírnění a středoví voliči.

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Babiš se může nějaký čas chlácholit tím, že propad jeho hnutí ANO zatím není až tak výrazný, neboť voliče, o které přichází v politickém středu, dokáže nahradit těmi, kteří dříve volili SPD nebo Motoristy. Jenže svízel je v tom, že tím oslabuje své koaliční partnery.

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SPD je totiž podle Kantaru těsně nad a Motoristé těsně pod pěti procenty. Obě formace tak mohou příště skončit mimo dolní komoru parlamentu. Přičemž v poměrném volebním systému, jaký máme v České republice, platí, že vítězem voleb není ten, kdo skončí první na pásce, nýbrž ten, kdo pak dokáže být součástí hlasovací většiny.

A Babiš svým posunem rezignuje na politický prostor, kde je zdaleka nejvíc voličů. Je to z jeho pohledu strategická chyba, která pro něj může být po příštích volbách fatální. Mimo jiné se to ukázalo na vzniku koalic ve většině statutárních měst po letošních komunálních volbách – i když je ANO třeba i vyhrálo, skončilo nakonec v opozici.

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Vše ostatní – pokud jde o aktuální volební model Kantaru – je vedlejší. Základní dynamika spočívá ve ztrátě vládních stran a v expanzi Starostů.

Za zmínku možná stojí ještě v lepším případě stagnace, v tom horším pak postupný, leč patrný úpadek ODS. Skoro to působí tak, že se její lídři budou muset rozpomenout na to, co jim před několika lety naordinoval Petr Fiala (ODS).

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Ostatně pokud sečteme podporu všech tří stran, které tvořily koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), dostaneme se na slušných, byť necelých 20 procent. A jen tak mimochodem: součet podpory všech opozičních stran zastoupených ve sněmovně (STAN, ODS, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09) je v danou chvíli podle Kantaru přesně 50 procent.

I to ukazuje na problém, který Babiš už nemůže ignorovat.

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